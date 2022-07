Un Américain sur deux se sent en danger imminent au moins une fois par jour – et a le plus peur dans un lieu très public

PLUS de la moitié des Américains se sentent en danger imminent au moins une fois par jour, selon de nouvelles recherches.

Un nouveau sondage auprès de 2 000 Américains représentatifs à l’échelle nationale a analysé ce qu’ils pensent de leur sécurité personnelle et a constaté que 52 % se sentent nerveux chaque jour.

Plus de la moitié des Américains se sentent en danger imminent au moins une fois par jour, selon une nouvelle étude Crédit : Getty

Les jeunes Américains étaient les plus susceptibles de se sentir quotidiennement préoccupés par leur sécurité – 75% des 25-34 ans étant d’accord avec cette affirmation, contre seulement 50% des 45-54 ans.

Où les Américains se sentent-ils le plus nerveux ? Les rues et les trottoirs sombres déclenchent le plus leur anxiété, suivis des quartiers avec lesquels ils ne sont pas trop familiers.

Viennent ensuite les garages de stationnement et la conduite seule dans un covoiturage ou un taxi.

En parlant de services de covoiturage, ils sont complètement évités par 39 % des répondants car ils ne se sentent pas en sécurité pendant ceux-ci. Cela passe à 50% pour les 25-34 ans.

Menée par OnePoll pour le compte d’Arlo, l’enquête a demandé aux répondants quels trucs et astuces ils utilisaient pour se sentir plus en sécurité et a constaté que 56 % partageaient leur emplacement avec quelqu’un « au cas où ».

La génération Z et la génération Y étaient les plus susceptibles d’utiliser cette tactique, avec 62 % des personnes âgées de 18 à 24 ans et 65 % de celles âgées de 25 à 34 ans.

Les répondants ont partagé les principales choses qu’ils auront sur eux pour leur sécurité et leur tranquillité d’esprit étaient le gaz poivré (40 %) et l’utilisation d’une application de sécurité personnelle sur leur téléphone (40 %).

Un tiers des répondants ont également partagé qu’ils avaient un bouton ou un appareil d’alerte ainsi qu’un porte-clés d’autodéfense.

La principale mesure de sécurité que les Américains prennent lorsqu’ils rencontrent quelqu’un de nouveau est de se connecter dans un lieu public (58%), suivi de partager leur emplacement avec quelqu’un (43%).

En fait, le répondant moyen partage son emplacement lorsqu’il rencontre quelqu’un de nouveau trois fois par mois.

Les personnes âgées de 25 à 34 ans sont les plus prudentes à cet égard – partageant qu’elles le font en moyenne cinq fois par mois.

« Communiquer votre localisation à un contact de confiance est une tactique simple pour permettre un plus grand sentiment de sécurité », a déclaré Lily Knowles, vice-présidente principale du marketing et du service client pour Arlo.

“Les résultats de l’enquête mettent en lumière une population mal à l’aise, soulignant davantage la nécessité de donner la priorité à la sécurité personnelle – à la fois en déplacement et à la maison.”

L’enquête a également interrogé les répondants sur leur sécurité dans le confort de leur foyer et a révélé que 42 % ne se sentent pas en sécurité lorsqu’ils sont seuls à la maison.

Quarante-cinq pour cent ont déclaré qu’ils évitaient de vivre au rez-de-chaussée ou au premier étage des immeubles d’habitation par peur des invasions de domicile.

Pour lutter contre cela, 46 % des répondants disposent d’un système de sécurité à domicile – et les répondants plus jeunes étaient les plus susceptibles d’avoir un système.

Soixante pour cent des 25-34 ans disposent d’un système de sécurité à domicile, suivis de 57 % des 35-44 ans et de 55 % des 18-24 ans.

Cela étant dit, un système de sécurité à domicile était la principale mesure de sécurité que les Américains prennent chez eux, suivi de l’achat d’un chien et de l’installation de caméras et de lumières de mouvement.

“Se sentir en sécurité est un besoin fondamental que nous partageons tous, et la bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses mesures de précaution que les gens ont de nos jours pour prendre en charge leur sécurité personnelle et la sécurité de leur maison et de leurs proches”, a déclaré Knowles.

“De l’installation de systèmes de sécurité intelligents et de caméras à la maison à l’utilisation d’une application de sécurité personnelle pour un accès direct à l’aide d’urgence en déplacement, il existe une gamme de technologies avancées qui tirent parti de l’IA ou de l’assistance en direct pour non seulement apporter la tranquillité d’esprit, mais fournir une assistance essentielle au moment où elle en a le plus besoin.