Un Américain se déchaîne dans un musée israélien — RT World News

L’avocat d’un touriste américain affirme que le « syndrome de Jérusalem » lui a fait détruire deux statues romaines antiques

Un Américain en visite à Jérusalem a été arrêté après avoir brisé jeudi soir deux anciennes statues romaines au Musée d’Israël. La police a déclaré que le suspect avait appelé les pièces endommagées « idolâtre et contraire à la Torah » les cinq premiers livres de la Bible hébraïque.

« Il s’agit d’un cas choquant de destruction du patrimoine culturel. Nous sommes très préoccupés par le fait que des extrémistes religieux prennent de telles mesures. » a déclaré Eli Escusido, chef de l’Autorité israélienne des antiquités.

Selon Escusido, l’une des statues endommagées est une représentation en marbre de Minerve du IIe siècle, découverte en 1978 à Tel Naharon, près de Beit She’an. La deuxième statue est un griffon tenant une roue du destin, représentant la divinité romano-égyptienne Nemesis, trouvée en 1957 dans le nord du désert du Néguev.

La police a identifié l'agresseur comme étant un homme de 40 ans. « touriste américain juif radical » selon AP, mais n'a pas fourni son nom. Le prévenu a été condamné à subir une évaluation psychiatrique.















L’avocat Nick Kaufman a toutefois nié que son client ait agi par fanatisme religieux. Il a blâmé le « Syndrome de Jérusalem ». Selon le Times of Israel, cette condition implique « délires ou psychoses à caractère religieux déclenchés par une visite à Jérusalem » affecte les visiteurs de la ville considérée comme sainte par les juifs, les chrétiens et les musulmans, et « se résout généralement au moment du départ d’Israël. »

Le musée a rouvert ses portes vendredi matin à l’heure habituelle. Les responsables du musée ont refusé de donner une estimation des dommages ou de la valeur des statues, affirmant seulement qu’elles avaient été envoyées pour être restaurées.

Jeudi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé « conduite désobligeante » envers toute religion, après la diffusion en ligne d’une vidéo montrant des juifs ultra-orthodoxes crachant sur des chrétiens dans la vieille ville de Jérusalem. Cinq personnes ont été arrêtées en lien avec cet incident.

En février de cette année, un autre touriste juif américain a démoli et endommagé une statue de Jésus à l’intérieur de l’église de la Flagellation, sur la Via Dolorosa, dans la vieille ville de Jérusalem. Un mois auparavant, plusieurs pierres tombales chrétiennes du cimetière du Mont Sion avaient été vandalisées par deux jeunes juifs.