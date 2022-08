Un Américain retrouvé mort dans le même complexe des Bahamas où trois touristes américains sont morts plus tôt cette année

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un Américain a récemment été retrouvé mort au Sandals Emerald Bay Resort aux Bahamas, qui est le même complexe où trois touristes américains sont morts plus tôt cette année, a confirmé un porte-parole de Sandals à Fox News Digital.

“Les autorités des Bahamas ne soupçonnent aucun acte criminel et la cause semble être naturelle”, a déclaré le porte-parole. “Nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances à la famille de l’invité et rester en contact étroit pour fournir un soutien pendant cette période difficile.”

Un porte-parole de la police royale des Bahamas a déclaré Nouvelles de la BNC que l’homme, qui avait 70 ans, avait présenté des symptômes de COVID-19 sur l’île.

BAHAMAS SANDALS RESORT MORTS: LES AMÉRICAINS EN LUNE DE MIEL DÉCRIVENT UN « SENTIMENT EFFRAYANT »

« En conséquence, il a été testé. … Il a été testé positif », a déclaré la police au média. “Par la suite, il s’est mis en quarantaine.”

L’identité de l’homme n’a pas encore été révélée par la police.

Trois Américains sont morts d’un empoisonnement au monoxyde de carbone dans le même complexe le 6 mai. Un coroner a ensuite identifié les touristes comme étant Michael Phillips, 68 ans; Robbie Phillips, 65 ans; et Vincent Chiarella, 64 ans.