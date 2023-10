Shanti Cooper-Tronnes a brusquement quitté une réunion avec les producteurs d’une série télévisée sur la rénovation domiciliaire dans laquelle son mari convoitait en 2018. Elle a été battue à mort quelques jours plus tard.

Cette semaine, un jury de Floride a déclaré son mari, David Tronnes, coupable de son meurtre parce qu’il était tellement enragé par son refus de participer à l’émission qu’il pensait que cela les sauverait d’améliorations coûteuses à leur maison.

Tronnes, 55 ans, a été condamné à la réclusion à perpétuité après sa condamnation mercredi, a indiqué le bureau du procureur local. une déclaration. La condamnation est intervenue à l’issue d’un procès de six jours dont les détails macabres ont attiré l’attention nationale.

Le fils de Cooper-Tronnes, issu d’un précédent mariage, Jackson Cooper, s’est exprimé devant le tribunal mercredi avant la condamnation de son beau-père et a comparé le meurtre de sa mère à « un trou dans mon cœur que je ne peux ni combler ni réparer ».

David Tronnes. Photographie : Département de police d’Orland

Par la suite, Cooper a déclaré lors d’une conférence de presse couverte par BNC que la punition de Tronnes était « comme cinq années de lutte et de douleur enlevées de nos épaules ».

« Ça fait du bien à l’intérieur de savoir qu’il est enfin là où il est », a déclaré Jackson Cooper à propos de Tronnes. « Nous pouvons avancer en sachant qu’il est là où il est censé être – là où il est censé être. »

Cooper-Tronnes, 39 ans, a rencontré Tronnes en ligne en 2013. Elle pensait qu’il avait hérité de millions de dollars et il a quitté le Minnesota pour vivre avec elle à Delaney Park à Orlando.

En 2015, Tronnes a payé un peu plus de 600 000 $ en espèces pour la maison qu’il partageait avec Cooper-Tronnes et l’a placée dans un fonds en fiducie avec sa mère. CBS News a rapporté. Le couple s’est marié en 2017, mais Tronnes n’a pas inscrit sa femme sur l’acte de propriété de la maison de style victorien.

Bien que l’endroit mesure 4 000 pieds carrés et comprenne une piscine ainsi qu’un garage, Tronnes aurait dépensé environ un quart de million de dollars pour le rénover. Cooper-Tronnes, qui exploitait une entreprise lucrative de logiciels financiers depuis son bureau à domicile, a financé les rénovations.

Tronnes, qui n’a pas travaillé, a supervisé les rénovations. Le projet est finalement devenu incontrôlable et a mis à rude épreuve la relation du couple, conduisant Tronnes à dormir dans un garage tandis que sa femme restait dans un studio d’une chambre sur la propriété, ont indiqué les procureurs.

En fin de compte, dans l’espoir de minimiser au moins les pertes, Tronnes a appelé un rénovateur local qui est apparu dans une émission de télé-réalité intitulée Zombie House Flipping. La série détaille comment les équipes rénovent des maisons dans les pires états – souvent abandonnées – dans l’espoir de les vendre avec profit.

Le rénovateur, Keith Ori, a déclaré à CBS qu’il avait obtenu le feu vert pour utiliser la maison Tronnes pour le spectacle. Et il les a rencontrés une dernière fois en avril 2018, avant le début du tournage le mois prochain, pour s’assurer qu’ils étaient tous les deux toujours d’accord pour apparaître dans la série.

« Ils étaient tous deux d’accord et ont dit : ‘Oui, nous comprenons.’ Et puis elle est partie immédiatement », se souvient Ori. « J’avais l’impression qu’elle était en colère contre lui. »

Les autorités ont établi que Tronnes avait mortellement battu et étranglé Cooper-Tonnes dans sa chambre le 24 avril 2018. Il a ensuite cherché à nettoyer la scène du crime et a rapporté qu’il avait retrouvé sa femme morte dans la baignoire après qu’elle soit apparemment tombée. Il a affirmé avoir passé la journée à nettoyer et à promener ses chiens lorsqu’il a découvert le corps de Cooper-Tronnes.

Les ecchymoses aux yeux, les blessures au visage et les « preuves de sang » qu’un médecin légiste a trouvées sur Cooper-Tronnes n’étayaient pas le récit de son mari, ont déclaré les procureurs. Les enquêteurs ont également déclaré qu’ils étaient méfiants parce que Tronnes ne pleurait pas et ne semblait pas affligé par la mort de Cooper-Tronnes.

Les autorités ont rassemblé des preuves pendant environ quatre mois avant de condamner Tronnes pour le meurtre de sa femme. Il a été accusé de meurtre au premier degré et son procès s’est ouvert le 12 octobre.

Les jurés qui ont entendu le dossier des procureurs contre Tronnes ont délibéré pendant moins de cinq heures – un temps relativement court – avant de le déclarer coupable des accusations portées.