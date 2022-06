Un Américain qui a rejoint l’État islamique voit sa peine de prison réduite

ALEXANDRIA, Virginie (AP) – Le premier Américain à être condamné lors d’un procès devant jury aux États-Unis pour avoir rejoint l’État islamique a vu sa peine de prison réduite mardi de 20 à 14 ans après qu’une cour d’appel a ordonné une nouvelle audience de détermination de la peine.

Mohamad Khweis a été reconnu coupable en 2017 d’avoir fourni un soutien matériel à des terroristes, ainsi que d’une accusation d’armes. Il s’est rendu en territoire contrôlé par l’État islamique en Irak et en Syrie en décembre 2015, obtenant même une carte de membre officielle de l’EI. Mais il est parti au bout de quelques mois et s’est rendu dans le nord de l’Irak aux forces kurdes.

En 2020, la 4e Cour d’appel du circuit des États-Unis a rejeté l’accusation d’armes – de nombreux accusés avaient des accusations similaires rejetées conformément à une décision de la Cour suprême – et a ordonné une nouvelle audience de détermination de la peine.

Les procureurs ont exhorté le juge Liam O’Grady lors de l’audience de mardi à condamner à nouveau Khweis à 20 ans. Ils ont cité le besoin de dissuasion dans une affaire de terrorisme très médiatisée et ont rappelé à O’Grady l’importance de la conduite de Khweis.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’il se soit battu pour l’État islamique, il y avait des preuves lors de son procès qu’il s’était porté volontaire pour être un kamikaze et qu’il s’occupait de combattants blessés dans des refuges.

Il a également admis au procès avoir brûlé son ordinateur portable et plusieurs téléphones, et supprimé les coordonnées d’un autre, avant de fuir l’État islamique. Il a témoigné au procès qu’il craignait que l’ordinateur portable ne contienne des données financières comme sa cote de crédit, ce que le juge a déclaré invraisemblable.

Khweis, 32 ans, est détenu sous une forme ou une autre depuis mars 2016 et a de nouveau renoncé mardi à son allégeance à l’État islamique et s’est excusé pour sa conduite.

“C’est encore ahurissant pour moi d’avoir pris cette terrible décision”, a déclaré Khweis, qui a grandi dans le nord de la Virginie et a travaillé comme chauffeur de bus Metro Access pour les passagers handicapés avant de partir pour l’État islamique.

L’avocate de Khweis, Jessica Carmichael, a souligné son comportement exemplaire au sein du Bureau des prisons après sa condamnation et a déclaré qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait pour montrer qu’il avait mûri.

“Nous voulons envoyer un message” avec cette phrase, a-t-elle déclaré au juge. Et elle a dit que le public qui accorde le plus d’attention est «les personnes qu’il a laissées en prison. Nous voulons encourager les autres à s’engager dans ce type de réhabilitation, à ne pas se complaire dans l’apitoiement sur soi.

Dans une déclaration après l’audience de mardi, Carmichael a déclaré: “Mohamad a travaillé exceptionnellement dur pendant des années pendant son incarcération pour montrer qu’il prenait cela au sérieux … et était plus que les mauvaises décisions qu’il a prises il y a six ans et demi. Je suis fier de lui pour cela et j’espère que d’autres détenus auront l’occasion de montrer la même chose.

Pourtant, bien que la réduction à 14 ans soit significative, c’est bien moins que la demande de Khweis qu’il soit libéré avec le temps purgé.

O’Grady a déclaré mardi que Khweis méritait d’être félicité pour sa bonne conduite en détention, mais qu’il avait du mal à évaluer Khweis, compte tenu de la rapidité avec laquelle il s’est radicalisé et de la facilité avec laquelle il a menti sur ses actions à la barre des témoins lors de son procès en 2017.

“Je ne sais pas quelles sont vos pensées intérieures”, a déclaré O’Grady.

Matthieu Barakat, Associated Press