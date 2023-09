Le spéléologue et moniteur d’escalade américain, qui a subi un grave problème de santé l’ayant coincé dans l’une des grottes les plus profondes de Turquie, a partagé un message vidéo à tous ses partisans en surface.

Dans la vidéo, Mark Dickey, 40 ans, a déclaré qu’il était « proche du bord » après être tombé malade et avoir souffert d’une hémorragie gastro-intestinale lors d’une expédition dans la grotte de Morca, dans les montagnes du Taurus, dans le sud de la Turquie. Il était coincé à plus d’un kilomètre sous terre et était partiellement inconscient pendant plusieurs jours avant de recevoir des soins médicaux qui lui auraient sauvé la vie.

« Je vais bien », a déclaré Dickey dans la vidéo partagée par la direction turque des communications. « Comme vous pouvez le voir, je suis debout. Je suis alerte, je parle. Je ne suis pas encore guéri intérieurement donc je vais avoir besoin de beaucoup d’aide pour sortir d’ici. »

« Le monde de la spéléologie est un groupe très soudé, et c’est incroyable de voir combien de personnes ont répondu en surface », a-t-il déclaré dans la vidéo.

LE CAVER AMÉRICAIN MARK DICKEY PIÉGÉ À 3 400 PIEDS À L’INTÉRIEUR D’UNE GROTTE TURQUE, EFFORT DE SAUVETAGE MASSIF EN COURS

Dickey a également remercié le gouvernement turc et la communauté internationale de s’être mobilisés pour l’aider.

« La réponse rapide du gouvernement turc pour obtenir les fournitures médicales dont j’avais besoin m’a, à mon avis, sauvé la vie. J’étais très proche du bord lorsque Jessica [a fellow climber who is also his fiancé] m’est revenu. Un grand merci au gouvernement turc et aux spéléologues turcs qui contribuent à soutenir la communauté internationale ici. J’ai hâte de travailler avec tout le monde pour m’en sortir en toute sécurité avec leur aide. »

Le message a été enregistré il y a quelques jours et a été transporté à la surface, où Dickey espère revenir dans les prochains jours.

Bien que son état se soit stabilisé, les efforts de sauvetage pour le faire sortir de la grotte se poursuivent.

Qu’est-ce que la grotte de Morca ?

Carl Heitmeyer, un ami de Dickey et responsable de l’information publique de l’équipe d’intervention initiale du New Jersey, dont l’Américain piégé est membre, a déclaré à Fox News Digital que la grotte de Morca (prononcée « Morja ») est une « grotte très technique et profonde ». » C’est notoirement dangereux.

Il a également déclaré que la grotte de Morca comporte « de nombreuses parties » qui sont « très humides » et qu’il fait « assez froid » entre 39 et 43 degrés Fahrenheit.

UNE GROTTE PRÉHISTORIQUE ÂGÉE À 10 MILLIONS D’ANNÉES TROUVÉE AU TEXAS

L’entrée de la grotte présente une dénivellation presque abrupte avant d’introduire un réseau de tunnels qui s’entrelacent et deviennent particulièrement étroits dans certaines zones. La grotte a une profondeur totale de 4 000 pieds.

« Mark est une personne très positive qui adore être dans les grottes », a déclaré Heitmeyer. « Malgré la nature très grave de la situation, je suis convaincu que son état d’esprit est bien au-dessus de la moyenne. »

La traversée de ces tunnels peut prendre plusieurs heures, même à un grimpeur expérimenté, a-t-il déclaré, car ils comportent « des passages étroits qui nécessitent de ramper ou de se tortiller le ventre ».

« Pour aller de l’entrée au deuxième camp à -1 000 mètres (~ 3 200 pieds), il faut 7 à 8 heures à un spéléologue expérimenté qui connaît bien la grotte ; cela peut prendre jusqu’à 15 heures pour y arriver pour quelqu’un qui ne connaît pas la grotte. « , a expliqué Heitmeyer.

Dickey a subi son épisode de santé à une profondeur d’environ 3 400 pieds, sous le deuxième camp, dans une partie escarpée de la grotte qui pourrait prendre plusieurs heures supplémentaires à un « spéléologue compétent et en bonne santé » pour grimper.

Heitmeyer a déclaré à Fox News Digital que le trajet depuis l’endroit où se trouve Dickey jusqu’à la surface pourrait prendre jusqu’à 20 heures. Si Dickey devait être transporté, le voyage pourrait prendre cinq fois plus de temps.

Qu’est-ce qui rend les sauvetages en grotte si dangereux ?

Heitmeyer a déclaré que plusieurs équipes de différents pays aidaient l’alpiniste coincé car il « a perdu beaucoup de sang, de liquide et d’électrolytes ». Bien que la santé de Dickey s’améliore, il devra peut-être éventuellement être transporté sur une civière de sauvetage.

« Ce sauvetage nécessitera de nombreuses équipes de gréage, des équipes de modification des passages (afin que les détritus puissent passer), ainsi que des soins médicaux 24 heures sur 24 », a déclaré l’ami à Fox News Digital.

« Les passages verticaux qui nécessitent un travail de corde complexe » peuvent rendre le sauvetage plus difficile, ainsi que « l’endurance extrême nécessaire » pour remonter.

La difficulté à communiquer peut également être un facteur.

Heitmeyer poursuit : « Cela prend souvent beaucoup de temps. Pour ce sauvetage, les sauveteurs devront dormir dans la grotte. »

Les efforts de sauvetage se dérouleront par étapes, déplaçant Dickey, autant qu’il le peut, d’un camp à un autre, au fil des jours, a expliqué Heitmeyer.

Qui participe au sauvetage ?

Dickey n’a pas pu quitter la grotte par lui-même depuis samedi, selon l’Association européenne de sauvetage des grottes, et des efforts de sauvetage massifs sont toujours en cours.

Dickey a d’abord été retrouvé et soigné par le service bénévole hongrois de sauvetage des grottes, qui a fourni des transfusions sanguines d’urgence pour stabiliser son état.

LES GROTTES LES PLUS FRAIS DU MONDE

L’association a déclaré que plus de 150 experts turcs et internationaux en sauvetage spéléologique mènent les efforts pour le sauver, notamment des équipes de secours d’Italie, de Hongrie, de Croatie, de Bulgarie et de Pologne.

La grotte a été divisée en plusieurs sections, l’équipe de secours de chaque pays étant responsable d’une section.

Dickey, qui est le secrétaire du comité médical de l’association, est décrit sur son site Internet comme « un spéléologue hautement qualifié et lui-même un spéléologue » qui a participé à de nombreuses expéditions internationales.

Heitmeyer a également souligné l’expertise de Dickey en escalade, soulignant qu’il « fait de la spéléologie depuis plus de 20 ans et qu’il est très expérimenté ».

Il « est instructeur pour la Commission nationale de sauvetage en grotte depuis 10 ans, enseignant divers cours de sauvetage en grotte », a déclaré le responsable de l’information publique.

L’agence turque de secours en cas de catastrophe AFAD et l’équipe de secours UMKE travaillent avec des spéléologues turcs et internationaux sur un plan visant à hisser Dickey hors du système de grottes s’il ne pouvait pas sortir par lui-même, a indiqué l’association de secours.

Marton Kovacs, du service hongrois de sauvetage des grottes, a déclaré que le plan de sauvetage prévoit d’élargir les passages étroits de la grotte pour accueillir une civière qui pourrait être utilisée pour le hisser à la surface.

Quelle est la prochaine étape ?

Kovacs a déclaré que soulever Dickey prendrait probablement plusieurs jours et que plusieurs points de bivouac étaient en cours de préparation en cours de route afin que le personnel de secours et Dickey puissent se reposer.

Heitmeyer a déclaré à « Aujourd’hui » qu’il ne s’attendait pas à ce que Dickey puisse sortir de la grotte avant quatre à huit jours.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Vendredi matin, une collecte de fonds pour son sauvetage a permis de récolter 50 000 $.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.