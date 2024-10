Un Américain mangé par un requin en Indonésie pourrait avoir un « problème médical »

La touriste américaine qui a été dévorée par un requin en Indonésie serait décédée d’un « problème médical » alors qu’elle plongeait, ont déclaré lundi ses amis au Post – révélant qu’elle était une plongeuse en eau profonde expérimentée qui « appréciait vraiment la vie ».

Colleen Monfore, une mère à la retraite de deux enfants originaire de Holland, dans le Michigan, profitait de ses vacances de rêve – une excursion de plongée de sept semaines avec son mari, Mike – lorsque la tragédie a frappé le 26 septembre, a déclaré un ami de la famille, Rick Sass.

Quelques jours seulement après le début du voyage, Monfore, 68 ans, a disparu lors d’une plongée en groupe autour de l’île de Pulau Reong, au nord du Timor-Leste et au large de la régence du sud-ouest des Moluques. Deux semaines plus tard, des pêcheurs du Timor-Leste ont attrapé le requin et ont extrait les restes humains de son ventre à plus de 70 milles de l’endroit où il a disparu.

Colleen Monfore, une femme du Michigan, a été mangée par un requin alors qu’elle plongeait pendant ses vacances en Indonésie en septembre. Presse Asie-Pacifique via ViralPress

Un pêcheur local a trouvé les restes de Monfore chez un requin. Presse Asie-Pacifique via ViralPress

Les autorités ont pu identifier Monfore à partir des empreintes digitales du corps, selon Sass, un ami de longue date qui a été en contact étroit avec la famille tout au long de leur pénible épreuve.

« Nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’une attaque de requin. Mike pense qu’elle a souffert d’une sorte de problème médical dans l’eau », a déclaré Sass au Post.

Sass et sa femme, Kim – qui ont dirigé ensemble un magasin de plongée pendant plus de 40 ans – ont examiné des photos de la plongée, ont longuement parlé avec Mike de l’incident et examiné les données de son ordinateur de plongée.

Les amis sont catégoriques sur le fait que Monfore, qui, selon Rick Sass, semble avoir été séparé du groupe lorsque les eaux agitées les ont forcés à faire demi-tour, n’a pas été tué par un requin. Elle se trouvait à environ 24 pieds de profondeur et il lui restait probablement un demi-réservoir d’air, a-t-il déclaré.

Une partie des restes de Monfore découverts chez le requin capturé deux semaines plus tard. Presse Asie-Pacifique via ViralPress

« Il y avait un courant descendant sur le site de redressement, mais c’était gérable », a écrit Kim Sass dans un message sur Facebook. « J’ai facilement fait plus de 1000 plongées[s] avec cette femme gracieuse… Je ne crois pas que ce soit l’environnement et encore moins un requin qui ait mis fin à sa vie.

Rick Sass a ajouté : « Ils ont effectué un grand nombre de voyages avec nous pendant 30 ans. Bali, Philippines, Bikini Atoll, etc.

« Elle savait ce qu’elle faisait. »

Monfore aurait eu un « épisode médical » en plongée. Kim Sass/Facebook

Mike Monfore était déjà un passionné de plongée lorsqu’il a rencontré Colleen au lycée dans leur État natal du Dakota du Sud, et elle est trop vite tombée amoureuse de l’océan.

Ils ont eu deux enfants et finalement quatre petits-enfants, mais ils n’ont jamais cessé de parcourir le monde et d’explorer les mers ensemble. «Ils étaient tous les deux à la retraite et profitaient vraiment de la vie», a déclaré Rick Sass.

«Nous l’appelions ‘Sainte Colleen’. C’était une femme extraordinaire », a-t-il ajouté. « Elle aimait la nature et les animaux. Je sais qu’elle n’aurait jamais voulu qu’un requin soit blâmé pour cette tragédie.

Il a souligné que les attaques de requins contre les plongeurs sont extrêmement rares.

« Et les requins ne sont pas comme ça. Nous avons plongé avec des requins marteaux, des requins tigres, des requins bouledogue. Vous devez leur donner du respect et être prudent, mais ils ne se contenteront pas de vous attaquer.

Il n’y a eu que 69 morsures de requins non provoquées confirmées dans le monde l’année dernière, selon le Musée d’histoire naturelle de Floride. Fichier international des attaques de requinset 94 % d’entre eux pratiquaient la plongée avec tuba, les échassiers et les surfeurs. Les 6 % restants sont classés dans la catégorie « autres ».

On ne sait pas encore exactement comment Colleen Monfore est décédée. Des photos macabres de la scène montrent le requin en question ouvert – avec des restes humains dans une combinaison noire à proximité.

Une équipe de secours à la recherche de Monfore après sa disparition. Presse Asie-Pacifique via ViralPress

« Le requin a été capturé mais il n’était pas en bonne santé. Je pensais qu’il avait avalé du plastique ou un filet de pêche », a déclaré le pêcheur, selon Asia Pacific Press. « Il a été ouvert pour découvrir le problème et à l’intérieur se trouvaient les restes d’une femme. »

Rick Sass a déclaré que son mari avait du mal non seulement à faire face à sa mort, mais aussi à ramener la dépouille de sa femme à la maison.

« Il ne dort presque pas, en partie parce qu’il est au téléphone avec l’Indonésie, ce qui représente un décalage horaire de 12 heures », a-t-il expliqué. « Il répond aux appels téléphoniques au milieu de la nuit et nous parle pendant la journée, et il n’arrive pas simplement à dormir à cause de cette chose horrible qui s’est produite. »

Les autorités indonésiennes ont déclaré qu’une enquête était en cours.