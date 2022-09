Un Américain libéré lors d’un échange Russie-Ukraine

Un Américain qui est retourné sur le sol américain la semaine dernière après avoir été détenu par les forces soutenues par la Russie pendant plus de trois mois a déclaré lundi qu’il était “surréaliste” d’être de retour chez lui.

“Honnêtement, c’est toujours surréaliste. Il va falloir du temps pour s’adapter”, a déclaré Andy Tai Ngoc Huynh à Erin Burnett de CNN sur “OutFront” lundi soir.

“Mais dans l’ensemble, je suis très heureux d’être avec Joy”, a-t-il déclaré à propos de sa fiancée, Joy Black. “Elle me manquait tous les jours quand j’étais en captivité. Mais néanmoins, je suis très heureux.”

Huynh et son compatriote américain Alexander John-Robert Drueke avaient été capturés en juin alors qu’ils combattaient pour l’Ukraine lors d’une bataille près de Kharkiv. Le couple a été libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine qui a été négocié par l’Arabie saoudite.

Leurs ravisseurs pro-russes, la soi-disant République populaire de Donetsk (RPD), est une république autoproclamée soutenue par la Russie qui gouverne une partie séparatiste de la région ukrainienne de Donetsk depuis 2014.

Huynh a refusé de partager des détails lundi soir sur son séjour en captivité, affirmant qu’il n’avait pas encore été entièrement débriefé par le gouvernement américain.

Huynh et Drueke sont arrivés à New York vendredi avant de retrouver leur famille et leurs amis dans un aéroport de Birmingham, en Alabama, samedi. Huynh a déclaré lundi quand il a finalement embrassé Black, il “s’est senti heureux à nouveau”.

Black avait précédemment déclaré à CNN que Huynh avait demandé des spaghettis à la viande – quelque chose dont il avait envie depuis qu’il était en Ukraine – à son retour en Alabama, et le couple a dit à Burnett lundi qu’ils avaient pris le repas.

“Nous allons en quelque sorte à notre rythme”, a déclaré Black à propos du retour de Huynh. “Nous sommes toujours en train de trier les choses, de réajuster encore.”