Un Américain libéré après avoir fauché un adolescent pour “dispute politique”

Il a été libéré après avoir reconnu avoir fauché un adolescent qu’il considérait comme un « extrémiste républicain »

Un homme du Dakota du Nord a été libéré de prison cette semaine avec une caution de 50 000 $, malgré des accusations d’homicide après avoir déclaré aux enquêteurs qu’il avait intentionnellement renversé un adolescent « extrémiste républicain » pour une dispute politique. Les experts conservateurs et les législateurs sont furieux, affirmant que la rhétorique du président Joe Biden a stimulé l’homme.

Shannon Brandt a été libéré de la prison du comté de Stutsman mardi, après avoir été arrêté dimanche et accusé d’homicide au volant et d’avoir quitté les lieux d’un accident mortel. Selon des rapports de police et des documents judiciaires publiés par Fox News, le suspect de 41 ans avait bu dans un “danse de rue” à McHenry, dans le Dakota du Nord, lorsqu’il a eu une «dispute politique» avec Cayler Ellingson, 18 ans.

Brandt a dit qu’il croyait qu’Ellingson et ses amis étaient “venir le chercher” alors il a frappé l’adolescent avec son SUV. Brandt a affirmé que le jeune de 18 ans était “fait partie d’un groupe extrémiste républicain.”

Ellingson est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital peu de temps après, et Brandt a été arrêté à son domicile plus tard dans la soirée.

Un conservateur de 18 ans est assassiné par un gauchiste de 41 ans et les médias sont totalement silencieux. Aucun lien avec Joe Biden et son discours insensé d’il y a à peine 2 semaines… c’est comme si cela ne s’était jamais produit et n’avait pas d’importance. Bien sûr, Trump n’obtiendrait pas cet avantage parce que nos médias sont cassés ! – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 21 septembre 2022

La libération du suspect sur une si petite caution a exaspéré les conservateurs. Le fils de l’ancien président Donald Trump, Donald Jr., a affirmé que Brandt avait été stimulé par “Joe Biden et son discours insensé d’il y a à peine 2 semaines.”

Plus tôt ce mois-ci, dans un discours qu’une majorité d’Américains considérait comme un “escalade dangereuse” Biden a affirmé que Trump et ses partisans « représentent un extrémisme qui menace les fondements mêmes de notre république », et a appelé ses partisans à “affronter” ces “extrémistes”.

Comme l’aurait prétendu le procureur général républicain du Dakota du Nord bloqué critiques sur les réseaux sociaux, certains experts conservateurs ont harcelé le parti pour ne pas avoir officiellement commenté l’affaire. “La gauche renversera vos enfants dans la rue et l’establishment GOP ne dira même rien quand ils seront libres”, a-t-il ajouté. commentateur Jack Posobiec tweeté jeudi.

Un terroriste politique de gauche est en liberté après avoir tué intentionnellement un jeune de 18 ans parce qu’il était républicain quelques semaines seulement après que Biden a déclaré la guerre à MAGA. Pas un seul accusé du J6 n’est accusé de meurtre, mais ils pourrissent avant le procès en prison et ne sont pas autorisés à verser une caution. pic.twitter.com/gYzlVMdJiX — La représentante Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) 21 septembre 2022

“Un terroriste politique de gauche est en liberté après avoir tué intentionnellement un jeune de 18 ans parce qu’il était républicain”, La représentante de Géorgie Marjorie Taylor Greene a tweeté. “Aucun accusé du J6 n’est accusé de meurtre, mais ils pourrissent avant le procès en prison et ne sont pas autorisés à verser une caution”, a-t-elle ajouté, faisant référence aux dizaines de partisans de Trump toujours détenus à Washington, DC, à la suite de l’émeute de Capitol Hill en janvier dernier.