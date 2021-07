Un Américain gagne Rs 18 Lakh par mois en polissant des chaussures sur le bord de la route

N’importe qui peut changer son destin avec un travail acharné, du dévouement et de l’engagement. Si vous êtes passionné par quelque chose, vous pouvez réussir malgré tous les obstacles. Cela est devenu vrai pour un homme de la région de Manhattan à New York aux États-Unis qui gagne environ Rs 18 lakh en cirant des chaussures au bord de la route.

Don Ward, qui était autrefois très pauvre, a gagné des millions en cirant des chaussures au bord de la route. Il est devenu si populaire que les gens font la queue pour faire cirer leurs chaussures. L’histoire à succès de Don inspire de nombreuses personnes. Un homme, qui n’avait pas d’argent pour se nourrir il y a quelque temps, gagne actuellement environ Rs 18 lakh par mois.

Don gagne environ Rs 60000 par jour. Il peut être surprenant de voir un homme gagner autant d’argent en cirant des chaussures au bord de la route. Mais les bouffonneries de Don attirent les gens vers lui et ses clients sont devenus des fans de son style de travail. Don fait des blagues en cirant des chaussures pour divertir ses clients. Mais pour attirer les clients, il essaie d’abord d’humilier les gens qui passent dans son étal au bord de la route parce qu’ils portent des chaussures sales. Une fois que les gens répondent, il s’engage avec eux d’une manière amusante et partage des blagues avec eux pour les faire rire. Les astuces de Don ont joué en sa faveur, attirant plus de clients pour lui.

Don a travaillé auparavant dans un studio de photographie. L’argent disponible était si rare qu’il avait l’habitude de se retrouver sans repas à plusieurs reprises. Après cela, il a quitté son travail et a commencé à nettoyer les chaussures sur le trottoir.

Grâce aux gains de Don, un de ses amis suit également son chemin. Les gens trouvent l’histoire à succès de Don très inspirante. Les gens ont noté que si l’on est rempli d’enthousiasme et de passion, il n’y a rien qui ne puisse être accompli.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici