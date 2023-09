Un Américain et deux Russes embarquent dans une capsule russe jusqu’à la Station spatiale internationale

MOSCOU (AP) — Un Américain et deux Russes ont effectué vendredi un voyage rapide dans l’espace international à bord d’une capsule russe.

L’astronaute de la NASA Loral O’Hara et les cosmonautes de Roscosmos Oleg Kononenko et Nikolai Chub ont décollé du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan et ont accosté à la station trois heures plus tard. O’Hara y passera six mois tandis que Kononenko et Chub y passeront un an.

Le trio était censé se rendre à la station spatiale au printemps dernier, mais leur capsule d’origine était nécessaire pour remplacer un autre équipage. Cet équipage – également deux Russes et un Américain – rentrera chez lui plus tard ce mois-ci. Leur séjour a été prolongé de six mois à un an lorsque leur capsule Soyouz a développé une fuite de liquide de refroidissement alors qu’elle était garée à la station.

Il s’agit du premier vol spatial d’O’Hara et Chub, tandis que le commandant de mission Kononenko en est à son cinquième voyage vers l’avant-poste en orbite.

Ils rejoignent sept résidents de la station venus des États-Unis, de Russie, du Danemark et du Japon.

À la fin de son séjour d’un an, Kononenko établira un nouveau record du temps passé dans l’espace, plus de mille jours.

