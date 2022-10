Un Américain détenu dans une colonie pénitentiaire russe pendant des mois mais toujours pas étiqueté “détenu à tort”, selon sa famille

La famille de l’Américain détenu Marc Fogel a exhorté l’administration Biden à finalement reclasser l’enseignant de 60 ans comme “détenu à tort” après qu’il aurait été transféré dans une colonie pénitentiaire russe.

“Malgré des communications régulières avec le Département d’État et les efforts du sénateur américain Bob Casey pour faire pression pour la reclassification du cas de Marc Fogel comme” détenu à tort “, qui a été rejoint par une coalition bipartite de législateurs, Marc n’a pas encore été déclaré détenu à tort, ” Lisa Hyland, la sœur de Fogel, a déclaré à Fox News Digital.

“La famille de Marc n’a reçu aucune explication quant à la raison”, a poursuivi Hyland. “Il n’y a eu aucun mouvement de la part de l’administration. La famille est profondément déçue et frustrée par l’incapacité de l’administration à désigner Marc comme détenu à tort. Nous ne le comprenons tout simplement pas.”

Fogel, originaire de Pennsylvanie, avait travaillé à Moscou comme enseignant pendant 10 ans lorsqu’il a été arrêté pour possession de marijuana médicale alors qu’il traversait un aéroport. Un tribunal russe a rejeté son appel et confirmé sa peine actuelle de 14 ans, qu’il doit purger dans une colonie pénitentiaire inconnue.

Sa famille a tenté de faire pression pour obtenir son statut de “détenu à tort”, tandis que le Département d’État n’a déposé en août qu’une demande de libération humanitaire, invoquant son âge et ses multiples problèmes de santé débilitants.

À l’époque, l’avocate de la famille, Sasha Phillips, avait reproché au département d’État de ne pas aller assez loin et de laisser “toute prise de décision à la discrétion du gouvernement russe”.

Le représentant Guy Reschenthaler, R-Pa., a souligné le statut de Fogel et l’a comparé à la plus grande attention que le joueur de la WNBA Brittney Griner et le marin à la retraite Paul Whelan ont reçu – des cas de détenus relativement médiatisés, par rapport à Fogel.

“Je ne demande pas que Marc Fogel ait la priorité sur ces deux personnes”, a déclaré Reschenthaler lors d’une apparition téléphonique à l’émission matinale de KDKA. “Je veux juste qu’il soit dans cet échange de prisonniers et qu’il soit élevé au rang de détenu à tort [status] afin que nous puissions le ramener à la maison.”

Fogel et Griner restent en détention en Russie pour des accusations de drogue liées à la possession de marijuana – une infraction que le président Biden a décidé cette semaine de dépénaliser en ordonnant la reclassification de la marijuana et en graciant tous les délinquants fédéraux mineurs.

Reschenthaler, qui avait été juge de district magistral de 2013 à 2015, a souligné la loi Levinson, qui a établi des organes et des processus officiels pour libérer officiellement les otages, et les critères que la loi a définis pour qu’une personne soit qualifiée de “détenue à tort”.

“Je pourrais poursuivre cette affaire n’importe quel jour de la semaine et gagner”, a déclaré Reschenthaler. “Fogel n’avait qu’un peu plus d’une demi-once de marijuana, mais il a été condamné à 14 ans de travaux forcés – au fait, il avait une ordonnance pour cela, légale en Pennsylvanie, donc ce n’était pas comme s’il faisait du trafic de drogue.”

Reschenthaler a déclaré que de telles peines étaient généralement réservées aux trafiquants de drogue et a noté que cela seul “devrait lui valoir le statut de détenu à tort et le rendre éligible dans la négociation des otages”.

Reschenthaler a également affirmé que les tribunaux russes avaient refusé à Fogel une procédure régulière.

Hyland a soutenu cette affirmation, affirmant que Fogel n’avait pas eu sa chance dans le système judiciaire russe, relayant le rapport de son avocat selon lequel Fogel était “complètement écrasé par le manque de justice”.

“La détérioration de la santé de Marc et le manque de soins et d’attention médicaux appropriés restent notre principale préoccupation”, a déclaré Hyland, ajoutant les diverses préoccupations qu’un transfert vers une colonie pénitentiaire peut entraîner.

“Tous les transferts entre les centres de détention russes et les colonies pénitentiaires sont incroyablement dangereux et difficiles”, a expliqué Hyland. “Le voyage n’est jamais rapide, le voyage prend souvent des semaines et comprend de longues heures inconfortables sur la route.”

“Les véhicules de transfert et les centres de détention temporaire sont généralement mal supervisés, avec des prisonniers plus forts et plus expérimentés qui assument les fonctions d’application de la loi”, a-t-elle poursuivi. “L’avocat russe de Marc a créé une” directive “perturbante pour Marc, qui vise à le mettre en garde contre le fait d’offenser ses codétenus, mais qui en réalité souligne les horreurs du transfert.”

“Comme vous vous en doutez, nous sommes tous dévastés. Nous sommes complètement coupés de Marc et inquiets pour sa santé physique et mentale.”

Stephanie Pagones de Fox News a contribué à ce rapport.