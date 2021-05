Un Américain dépose une plainte contre des flics pour avoir effectué un test de dépistage de drogue sur les cendres de sa fille morte

Lors d’un incident choquant dans l’Illinois, des policiers ont testé une urne contenant les cendres d’un enfant en bas âge à la recherche de drogue pendant que le père en deuil était menotté dans la voiture de l’équipe. Le 6 avril 2020, Dartavius ​​Barnes a été arrêté par des flics pour excès de vitesse présumé, menotté et transféré dans une voiture de police à Springfield, dans l’Illinois, avec les cendres de sa fille Ta’Naja dans une urne. Les agents lui ont demandé s’ils pouvaient fouiller sa voiture et après environ 20 minutes, on lui a dit que 80 g de marijuana et un petit flacon en métal, dont le contenu avait été testé pour l’ecstasy ou la méthamphétamine, avaient été trouvés alors qu’ils emportaient l’urne à des fins de test, rapporte L’initié . Selon les images de la caméra corporelle, Dartavius ​​assis sur la banquette arrière de la voiture de l’équipe menottée peut être vu à plusieurs reprises plaider auprès des agents que le flacon contient les cendres de sa fille décédée il y a deux ans, mais les agents ne se sont pas arrêtés. En 2019, Ta’Naja Barnes, âgée de deux ans, est décédée des suites de la négligence et de la famine de sa mère, Twanka Davis. , non, non, non, c’est ma fille. Qu’est-ce que vous faites mon frère? C’est ma fille, « quand un officier lui a montré le vil-d’or en prétendant qu’il contenait de la substance illégale. Malgré de multiples demandes, Dartavius, visiblement horrifié, s’est mis à pleurer en disant: » Donne-moi ça, frérot. C’est ma fille. » Il a eu du mal à bouger avec les menottes et s’est avancé en demandant aux policiers: «Veuillez me donner ma fille, la mettre dans ma main», rapporte le Miroir

Le père de Dartavius, également sur les lieux, a confirmé qu’il s’agissait bien des cendres de sa petite-fille, après quoi le vil lui a été rendu. Après l’erreur pénible, un flic peut être entendu dire qu’il va lui donner l’avis d’apparaître sur l’herbe.

Dartavius ​​a décidé de déposer une plainte contre la ville de Springfield, Illinois, États-Unis et de poursuivre les six officiers impliqués. Il affirme que la police a illégalement fouillé sa voiture, ouvert l’urne sans autorisation et profané les restes de sa fille. Les médias rapportent que les officiers ont admis le récit de Dartivius mais nient tout acte répréhensible ou violation de ses droits. Un officier a déclaré au tribunal qu’il avait vu des conteneurs similaires utilisés pour des stupéfiants. Un procès par jury est prévu pour le 22 août 2022, tandis que Barnes réclame des accusations compensatoires.

