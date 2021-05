Un Américain de 88 ans griffonne tous les jours pendant une année pandémique complète pour rester «  occupé  »

Tout comme les cadrans, les engrenages et les planètes de l’horloge ronde qui peuplent souvent ses œuvres d’art, Robert Seaman a bouclé la boucle.

Seaman, 88 ans, dessine depuis son plus jeune âge et, à 60 ans, a quitté une carrière dans l’immobilier pour poursuivre son passe-temps professionnel. Mais il a fallu la pandémie de coronavirus pour le ramener pleinement à sa passion.

«En tant qu’enfant, je continuais à osciller entre être solitaire et être extraverti», a-t-il déclaré. «Mais dans ma phase introvertie, j’adorerais monter dans ma chambre où j’avais une sorte de table à dessin et je passerais des heures là-haut à dessiner des images. C’est ce que je fais maintenant.

Mardi marquait un an depuis que Seaman avait commencé à produire des «griffonnages quotidiens» depuis son petit appartement d’une pièce de l’établissement Maplewood Assisted Living à Westmoreland, New Hampshire. Il passe environ six heures par jour à travailler sur ses illustrations complexes et fantaisistes, en commençant par des croquis au crayon et en terminant à l’encre, au crayon de couleur et à l’aquarelle.

«Après une longue vie, je recommence à faire ce que j’ai fait quand j’avais 11 ans», a-t-il déclaré. «Et c’est génial, j’adore ça. J’ai tellement de chance de pouvoir faire ça.

Seaman a emménagé à Maplewood juste deux semaines avant que les restrictions de la pandémie ne coupent les résidents du monde extérieur. Pendant de nombreux mois, ils n’ont pas pu quitter leur chambre. Ce n’est que la semaine dernière qu’ils ont été autorisés à interagir dans les couloirs et autres espaces communs sans masque.

«La première pensée que j’ai eue était de simplement faire une sorte de truc sombre qui reflétait la nature de l’enfermement que nous vivions et les difficultés créées par cette pandémie», a-t-il déclaré. «Ensuite, ça a commencé à grandir, et j’ai pensé que ce serait intéressant d’en faire un par jour.»

Il a commencé à envoyer les griffonnages à sa fille, Robin Hayes, ainsi qu’à d’autres amis et à sa famille. Hayes les a ensuite partagés sur Facebook et, à mesure que l’intérêt grandissait, a commencé à proposer les originaux et les imprimés à vendre sur Etsy.com, la moitié des bénéfices allant à des œuvres caritatives, y compris un fonds de secours COVID-19, un refuge pour sans-abri et une organisation qui aide les réfugiés. .

Au fil des jours, l’art de Seaman est devenu un peu plus brillant en termes de thème et d’apparence.

Certaines pièces montrent sa fascination pour la science-fiction, tandis que d’autres représentent des animaux fantaisistes ou un humour sournois – # 131, «Portraits d’une famille timide», représente des peintures encadrées de l’arrière des têtes. Des robots portant des drapeaux violets traversent la page. Les merles éclatent d’une tarte. Un cerveau ondulé est pris en sandwich entre deux pains à hamburger. Un chat très apprécié, Piper, apparaît dans toutes sortes de scènes.

Seaman, qui a été complètement vacciné depuis janvier, dit qu’il «va probablement botter le seau» avant qu’il ne soit à court d’idées.

«Je regarde peut-être quelque chose à la télévision, et quelqu’un aura une photo sur le mur qui me donnera une idée. Ou des choses me viennent à l’esprit. Quand je m’endors la nuit, j’essaye pendant quelques minutes de penser à de nouvelles idées », dit-il. «Quand je suis coincé, je commence à dessiner un objet et c’est comme une association de mots. Je vais dessiner une main, et tout d’un coup cela suggère autre chose, donc ça grandit à partir de là.

Craig et Sandra Fox, de Deerfield, ont acheté les Doodles # 13, 271 et 274 après avoir entendu parler de Seaman à la radio et avoir été ajouté à sa liste de diffusion quotidienne.

«Pendant la pandémie, une grande partie de notre capacité normale à sortir et à entrer en contact avec les gens a été diminuée, donc être en mesure d’obtenir une sortie ou quelque chose qui n’est pas un dépliant publicitaire ou un bulletin d’information sur une base quotidienne était cool,» Craig Dit Fox. «Je collectionne les livres de personnes que je connais. Si quelqu’un que je connais écrit un livre, je l’achète et je demande un autographe… et en regardant les griffonnages passer, j’ai commencé à avoir l’impression de le connaître.

Sandra Fox, qui a jadis regardé un tableau dans un musée pendant si longtemps qu’un garde l’a taquinée sur le fait de «recouvrir le joint», a déclaré qu’elle adorait tout ce qu’il y a à voir dans les dessins de Seaman.

«Ils sont ce qu’ils sont pour moi, j’ai les mêmes sentiments, mais j’en vois plus à chaque fois», dit-elle. «Je pourrais les regarder pendant une demi-heure et voir beaucoup, beaucoup de choses. J’attraperai une autre couleur ou quelque chose dans un coin que je n’avais même jamais remarqué auparavant.

Doodle # 365, intitulé «Pot-pourri», comprend la Terre qui se profile derrière un fouillis d’objets qui incluent le chat susmentionné, un oiseau à remonter Seaman tient sur son bureau, un cheval et un homme portant une casquette d’aviateur et des lunettes. Il est encadré par une série de formes qui évoquent la calligraphie mais ne sont pas de vraies lettres. Bien qu’il ait atteint son objectif d’un an de griffonnages quotidiens, Seaman a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de s’arrêter.

«C’est égoïste. Cela me tient occupé, et j’adore le faire, mais cela aide aussi d’autres personnes, ce qui est plutôt sympa », a-t-il déclaré. «Peut-être que je serai si fragile que je ne peux rien faire, mais aussi longtemps que je peux, je le ferai.

