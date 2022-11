Un américain de 70 ans remporte la loterie de 2,8 crores sur le chemin du retour après avoir remporté le prix Rs 82 Lakh

Une femme de 70 ans du Delaware, aux États-Unis, qui rentrait chez elle après avoir remporté un prix de loterie de 100 000 $ (environ Rs 82 lakh), a fini par gagner un autre jackpot de 300 000 $ (environ Rs 2,8 crore) lorsqu’elle a acheté un billet à gratter. Selon The Delaware Lottery, la personne âgée, qui réside à Newark, s’est rendue au siège de la loterie le 20 octobre pour récupérer le jackpot qu’elle a gagné sur un billet à gratter Ultimate Cash de 100 000 $ qu’elle a apporté d’un Speedy Gas dans le Région.

En rentrant chez elle, la personne âgée s’est arrêtée au N. Dover Tiger Mart et a acheté trois billets à gratter Serious Money, dont l’un lui a valu un prix supplémentaire de 300 000 $. Interrogée sur le gain du jackpot, la femme de 70 ans a remercié sa bonne étoile et a informé les responsables de la loterie que sa meilleure amie était la première personne à être au courant de son gain de 100 000 $ et qu’elle se rendait au siège de la loterie du Delaware pour le réclamer. Lorsqu’elle a gratté son billet de loterie gagnant de 300 000 $, ce n’était rien de moins qu’un moment de folie et d’incrédulité pour elle.

Elle a déclaré: «Ma meilleure amie a été la première personne à qui j’ai dit avoir gagné le premier prix de 100 000 $, et elle est venue avec moi pour le réclamer. Lorsque j’ai gratté le ticket Serious Money gagnant de 300 000 $ plus tard dans la journée, nous nous sommes simplement assis là, incrédules. C’était de la folie absolue.” Interrogée sur ses plans sur la façon dont elle va dépenser le prix en espèces, la femme a déclaré que la majeure partie ira à sa caisse de retraite.

Helena Keeley, la directrice par intérim de la loterie du Delaware, a félicité dans un communiqué l’heureux joueur de 70 ans. Selon Keeley, c’est formidable pour eux de voir les joueurs gagner un prix à six chiffres. “Félicitations à cette joueuse chanceuse pour sa double victoire unique. C’est formidable de voir nos joueurs remporter des prix à six chiffres, et Instant Games continue de surprendre et de ravir les joueurs dans tout l’État », a-t-elle déclaré.

