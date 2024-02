Un Américain de 33 ans arrêté après avoir prétendument décapité son père et montré sa tête sur YouTube

Justin Mohn est désormais accusé de meurtre.

Aux États-Unis, un homme de 32 ans accusé d’avoir décapité son père – et d’avoir publié une vidéo horrible le montrant apparemment tenant la tête en l’air au milieu d’une diatribe politiquement chargée – a été arrêté mardi. Selon CNN, la vidéo a circulé pendant des heures sur YouTube avant d’être retirée. Justin Mohn a été placé en garde à vue quelques heures après avoir prétendument décapité son père Michael Mohn, 68 ans, à leur domicile en Pennsylvanie. L’homme de 33 ans est détenu sans caution et accusé de meurtre au premier degré, d’abus sur cadavre et de possession intentionnelle d’un instrument criminel.

Selon CNN, la police est intervenue sur les lieux après avoir reçu un « appel d’un homme décédé ». La mère de Justin Mohn, Denice, a appelé le 911 après avoir retrouvé le corps sans tête de son mari chez eux. Elle aurait déclaré qu’elle était arrivée dans la maison pour la dernière fois à 14 heures et qu’à son retour, elle avait remarqué que la Toyota Corolla 2009 de son fils et de son mari était introuvable.

“L’appel aux secours provenait de l’épouse de la victime. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont localisé l’homme décédé dans les toilettes”, a indiqué le parquet dans un communiqué. “Le fils adulte de la victime n’était pas présent lorsque la police est arrivée et a quitté les lieux à bord du véhicule de son père”, ajoute le communiqué.

Les flics ont trouvé une machette et un grand couteau de cuisine dans la baignoire. Ils ont localisé la tête de Michael Mohn dans un sac en plastique qui se trouvait dans une marmite dans une chambre au premier étage, à côté de la salle de bain. Les policiers ont également trouvé des « gants en caoutchouc sanglants » dans une chambre séparée au premier étage et dans une poubelle à côté d’un bureau.

Dans l’affidavit, la police cite une vidéo publiée sur YouTube par l’homme de 32 ans. Dans le clip, l’homme s’identifie comme étant Justin Mohn et lit apparemment une déclaration écrite et tient à un moment donné ce qui semble être une tête ensanglantée dans un sac en plastique transparent.

Dans le clip, il dit que son père, qui a été employé fédéral pendant plus de 20 ans, était un traître envers son pays. “L’Amérique pourrit de l’intérieur jusqu’à l’extrême gauche, des foules réveillées se déchaînent dans des villes autrefois prospères”, dit-il dans la vidéo maintenant supprimée.

Selon L’indépendant, l’homme de 32 ans a fustigé le président américain Joe Biden, le mouvement Black Lives Matter et la communauté LGBTQ dans la vidéo. Il a également exhorté les Américains à attaquer les employés fédéraux, les journalistes et les forces de l’ordre fédérales.

Un porte-parole de YouTube a déclaré qu’il appliquait des politiques strictes interdisant la violence graphique et l’extrémisme violent. “La vidéo a été supprimée pour violation de notre politique en matière de violence graphique et la chaîne de Justin Mohn a été fermée conformément à nos politiques en matière d’extrémisme violent. Nos équipes suivent de près pour supprimer toute remise en ligne de la vidéo”, ont-ils déclaré.

L’homme de 32 ans a été retrouvé « quelques heures plus tard » à Fort Indiantown Gap, en Pennsylvanie – à plus de 100 miles de son domicile – et placé en garde à vue. “Il était armé à ce moment-là mais n’a pas résisté à son arrestation”, ont indiqué les policiers. Il a été interpellé mercredi matin par vidéo. Un juge a ordonné sa détention sans caution. Sa prochaine audience est fixée au 8 février.