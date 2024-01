Un Américain de 31 ans contraint de se faire enlever le nez après avoir développé une maladie rare

L’homme a également développé ce que l’on appelle le syndrome du greffon contre l’hôte.

Dans un état rare, un homme de 31 ans aux États-Unis a été contraint de se faire enlever le nez après avoir attrapé une infection fongique qui lui rongeait le visage. Selon Le soleil, Brandon Boothby de Floride a reçu un diagnostic de maladie deux fois sur un million qui a laissé son corps avec peu d’immunité pour lutter contre des infections graves. Il a développé une infection fongique au nez qui a commencé à ronger sa chair. L’infection n’était qu’à quelques semaines d’atteindre son cerveau et ses yeux, ne laissant à l’homme de 31 ans d’autre choix que de se faire enlever le nez.

M. Boothby a déclaré que si son nez n’avait pas été retiré, l’infection aurait “atteint mes yeux en quelques semaines et mon cerveau en un mois”. Selon Le soleilil a révélé que son calvaire avait commencé lorsqu’il avait développé des symptômes pseudo-grippaux, qui “se sont progressivement aggravés” au point qu’il était si faible qu’il s’est évanoui.

Après son arrivée à l’hôpital, les tests ont révélé que l’homme de 31 ans souffrait d’une maladie auto-immune connue sous le nom d’anémie aplasique sévère. “C’est une maladie si grave que si quelqu’un éternue à proximité de vous, vous pourriez contracter une infection mortelle”, a-t-il déclaré.

L’anémie aplasique est notamment une maladie rare qui survient lorsque votre corps cesse de produire suffisamment de nouvelles cellules sanguines. Le traitement peut inclure des immunosuppresseurs, une chimiothérapie, des transfusions sanguines ou des greffes de sang et de moelle osseuse.

Après avoir pris connaissance de cette maladie rare, la course a été lancée pour lui trouver une greffe de moelle osseuse qui pourrait lui sauver la vie. En attendant, il est rentré chez lui auprès de sa fille et de sa femme. Mais peu de temps après, il a développé de la fièvre et est retourné à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une infection fongique potentiellement mortelle.

“Ce n’était pas difficile de respirer lorsque mon nez a été infecté ; c’était juste la douleur et l’enflure locales qui étaient alarmantes”, a expliqué M. Boothby. Il a déclaré que les médecins avaient effectué cinq interventions chirurgicales sur son nez et son visage pour tenter de « chasser » le champignon et de l’arrêter dans son élan destructeur. “Cela pénétrait de plus en plus profondément dans mon visage et commençait à pénétrer dans mon œil gauche. Le prochain endroit où cela irait serait mon cerveau, ce qui serait la fin du jeu”, a-t-il déclaré.

Deux semaines plus tard, M. Boothby a déclaré que les médecins avaient décidé de lui retirer le nez ainsi qu’une partie de l’orbite pour arrêter le champignon et lui sauver la vie, a rapporté le média. L’homme de 31 ans s’est depuis fait poser une prothèse nasale.

Mais ce n’était pas la fin de son calvaire car après une greffe de moelle osseuse, M. Boothby a développé ce que l’on appelle le syndrome du greffon contre l’hôte. Cela signifie que ses nouvelles cellules sanguines saines, produites à la suite de la greffe de moelle osseuse, attaquaient son propre corps. M. Boothby s’est retrouvé extrêmement sous-alimenté, avec pour conséquence des symptômes semblables à ceux de l’eczéma et une inflammation de ses organes. Il risquait même de se faire retirer une partie de son intestin lors d’une colostomie en raison de la réaction grave.

Heureusement, comme il était en forme auparavant, les médecins ont décidé de l’aider à guérir naturellement, et cela a fonctionné. Aujourd’hui, il raconte son histoire pour faire connaître sa maladie un an et demi plus tard.

“Ils (les médecins) m’ont dit que cela pourrait prendre jusqu’à trois ans pour guérir complètement, mais cela fait presque deux ans maintenant et ça se passe extrêmement bien. Même si je dois encore me rendre à l’hôpital pour des examens mensuels, je suis revenu à temps plein. devoir de pompier”, a-t-il déclaré.

“Maintenant, je me réveille avec un état d’esprit complètement différent. J’apprécie tout, même si c’est juste rester dehors et profiter du beau temps ou être avec ma fille”, a ajouté M. Boothby.