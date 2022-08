Un Américain condamné à 18 ans de prison pour un voyage mortel en bateau avec des migrants

SAN DIEGO (AP) – Un juge fédéral a condamné vendredi un homme de San Diego à 18 ans de prison pour avoir piloté un petit navire surchargé de 32 migrants qui s’est brisé dans de puissants vagues au large de la côte de San Diego l’année dernière, tuant trois personnes.

Le juge de district américain Janis L. Sammartino l’a qualifié de “cas le plus flagrant que j’ai jamais eu dans ma salle d’audience depuis plus de 15 ans dans le district sud de la Californie” avant de condamner Antonio Hurtado, 40 ans.

Les procureurs disent que Hurtado était drogué lorsqu’il a conduit les migrants dans une mer agitée et orageuse dans le noir en mai 2021. Alors que des vagues de 5 à 8 pieds (1,5 à 2,4 mètres) battaient le navire, il a sauté par-dessus bord et a nagé jusqu’à rivage, abandonnant les passagers qu’il avait dit de cacher dans la cabine et sous le pont. Le bateau a chaviré et s’est brisé alors qu’ils étaient projetés dans les eaux perfides du petit matin. L’avocat de Hurtado n’a pas pu être joint pour commenter.

Plus de deux douzaines de personnes ont été blessées, dont un garçon mexicain de 15 ans et une fille mexicaine de 15 ans.

Les 32 migrants – tous originaires du Mexique sauf un – avaient accepté de payer entre 15 000 et 18 000 dollars pour être introduits clandestinement aux États-Unis.

Ils sont montés à bord du premier bateau dans le petit village de pêcheurs de Puerto Neuvo, en Basse-Californie, au Mexique, selon l’enquête. De là, ils ont voyagé environ deux heures au large près des îles Coronado où Hurtado et son bateau de 40 pieds – nommé le «Salty Lady» – attendaient pour les récupérer et les emmener sur la côte de San Diego, ont déclaré les procureurs.

Drogué, Hurtado s’est évanoui pendant une heure avant que les passagers ne puissent le réveiller, selon les procureurs. Ensuite, le moteur du navire est tombé en panne, mais Hurtado a ignoré les appels de ses passagers à appeler les garde-côtes américains à l’aide.

Au lieu de cela, il a sauté par-dessus bord lorsque le bateau a commencé à gîter sur le côté et a nagé jusqu’au rivage.

Les Rangers du parc national de Cabrillo ont vu le bateau chavirer et ont appelé la Garde côtière américaine, l’une des nombreuses agences fédérales et locales qui ont répondu, ainsi que les randonneurs. Au final, 29 personnes ont été secourues. Trois migrants, Maricela Hernandez-Sanchez, Victor Perez-Degollado et Maria Eugenia Chavez-Segovia, ont subi un traumatisme contondant et se sont noyés, selon le rapport du médecin légiste.

Hurtado a été identifié par les migrants comme étant le capitaine et placé en garde à vue. Il a dit aux autorités qu’il « descendait » de la drogue et qu’il avait été emmené à l’hôpital pour se désintoxiquer.

Il a également agenouillé un agent de la US Border Patrol au visage alors qu’il tentait de lui mettre une cheville avant de le transporter, selon l’enquête.

« Cette condamnation reconnaît la gravité de ces crimes et se présente comme un avertissement sévère aux passeurs : vos stratagèmes à but lucratif échoueront ; nous vous poursuivrons pour vos crimes ; et nous obtiendrons justice pour vos victimes », a déclaré l’avocat américain Randy Grossman dans un communiqué.

Julie Watson, l’Associated Press