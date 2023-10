Un Américain coincé à Gaza dit qu’il se sent comme un « citoyen de seconde zone » | Conflit israélo-palestinien Actualités

Washington DC – Lorsqu’un raid aérien israélien a frappé le bâtiment voisin de la maison où il résidait à Gaza, Zakaria Alarayshi a eu l’impression d’avoir vécu la mort de son vivant.

« Nous étions confus et serrés les uns contre les autres. C’était la mort, la mort. Vous avez l’impression d’être mort à cause de l’impact et de la peur. Je suis un homme adulte et j’ai pleuré de peur. Imaginez ce que vivent les enfants. Nous ne savions pas quoi faire », a-t-il déclaré à Al Jazeera lors d’un entretien téléphonique.

Alarayshi et son épouse Laila Alarayshi font partie des centaines de citoyens américains coincés dans la bande de Gaza au milieu des combats entre Israël et le Hamas, qui ont tué des milliers de personnes et rasé des quartiers entiers du territoire palestinien.

Les Alarayshi n’avaient prévu de s’arrêter à Gaza que quelques semaines pour rendre visite à leur famille. Désormais, leur séjour est indéfini, car les hostilités en cours rendent les voyages périlleux et les restrictions aux frontières limitent leurs possibilités de fuite.

La semaine dernière, le couple – des résidents de Livonia, dans le Michigan – a intenté une action en justice contre l’administration du président Joe Biden pour contraindre le gouvernement américain à évacuer les Américains de la bande assiégée.

Alarayshi, qui a déclaré avoir voté pour Biden en 2020, espère que le procès incitera le président américain à traiter tous les Américains sur un pied d’égalité, quel que soit le côté de la frontière avec Gaza où ils se trouvent. Les États-Unis ont évacué des milliers de leurs citoyens d’Israël voisin, notamment à bord d’un bateau de croisière.

«J’ai occupé trois emplois. J’ai bâti une entreprise. Je paie des impôts. J’ai tout fait correctement pour construire un avenir meilleur pour moi et ma famille et vivre honorablement. Mais maintenant, je me sens comme un citoyen de seconde zone. Le président Biden devrait prendre soin de tout le monde », a-t-il déclaré.

Biden arrive mercredi en Israël, où il devrait réitérer son soutien indéfectible à l’allié américain.

Le procès

Nabih Ayad, avocat et fondateur de la Ligue arabe américaine des droits civiques (ACRL), un groupe de défense basé dans le Michigan impliqué dans le procès, a déclaré que le gouvernement américain a le devoir de protéger ses citoyens à l’étranger.

« Le fait que vous évacuiez des citoyens américains d’origine israélienne mais pas des citoyens américains d’origine palestinienne crée un problème », a déclaré Ayad à Al Jazeera. Le procès accuse le gouvernement américain de violer les dispositions constitutionnelles qui garantissent l’égalité devant la loi.

Ayad a reconnu que la situation sécuritaire à Gaza est désastreuse, mais il a déclaré que les États-Unis ont une influence sur Israël et l’Égypte, deux alliés qui bordent le territoire palestinien et peuvent aider aux évacuations.

« Encore une fois, qui fait le bombardement ? Quelles armes utilisent-ils ? C’est Israël, notre ami, qui va bombarder, en utilisant les armes américaines, et ils contrôlent toutes ces frontières », a-t-il déclaré.

Israël a ordonné à plus d’un million de Palestiniens de quitter la partie nord de Gaza, mais cela n’a pas épargné la région sud de la bande de Gaza d’un flot constant de bombardements. Les raids aériens israéliens ont tué des dizaines de personnes cette semaine dans les villes du sud de Khan Yunis et Rafah.

Khan Yunis est l’endroit où Alarayshi et son épouse résident actuellement, afin d’être plus proches du passage de Rafah, une artère vitale vers l’Égypte. Mais même si Alarayshi s’est approché de la frontière à plusieurs reprises, il a déclaré que les citoyens américains n’avaient pas encore pu passer en toute sécurité. Le couple reste coincé.

Pendant ce temps, à Khan Yunis, non seulement ils font face à des frappes aériennes quotidiennes, mais la situation humanitaire est épouvantable, a déclaré Alarayshi.

« Il n’y a pas de vie. Je vais au magasin; il n’y a rien à manger », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« Nous mangeons une fois toutes les 24 heures. Nous recevons des cookies. Nous prenons un sandwich avec une tranche de fromage à manger. Nous achetions de l’eau. Maintenant, il n’y a plus d’eau, donc nous devons boire du salé [tap] eau. Je souffre de diabète, d’hypertension et de cholestérol. Je suis dans un état épouvantable.

La députée démocrate Rashida Tlaib, qui représente un district du Michigan, a évoqué les souffrances du couple lors d’un point de presse avec des journalistes lundi.

« J’étais au téléphone avec lui à 1 heure du matin pour m’assurer qu’il pouvait se rendre à la frontière égyptienne. Ils ont attendu six heures et rien », a déclaré Tlaib.

« Pas de priorité plus élevée »

Le Département d’État américain a déclaré qu’il « n’a pas de priorité plus élevée que la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l’étranger ».

« Les citoyens américains en Israël, à Gaza et en Cisjordanie qui ont besoin d’aide doivent remplir le formulaire d’admission en cas de crise sur travel.state.gov », a déclaré un porte-parole du Département d’État à Al Jazeera dans un communiqué.

« Nous continuerons à fournir des mises à jour aux citoyens américains, y compris une assistance au départ, à mesure que les informations seront disponibles. »

La déclaration n’a pas répondu à la question d’Al Jazeera quant à savoir si les États-Unis ont un plan pour faire sortir les Américains de Gaza.

Mariam Charara, directrice exécutive de l’ACRL, a déclaré que le groupe avait reçu « les mêmes réponses standard » de la part des responsables américains, mais aucune action concrète.

Charara, qui a été en contact étroit avec les Alarayshi, les a décrits comme une famille « incroyable » vivant le rêve américain.

Mais pour l’instant, le couple n’est pas sûr de survivre. La maison où vivaient les Alarayshi dans la ville de Gaza a été bombardée après leur départ.

« Quand la bombe tombe, elle secoue tout le quartier et son bruit vous fait sursauter. C’est tres mal. Ma femme et moi ne sommes pas sûrs de pouvoir quitter Khan Yunis. Je ne sais pas », a déclaré Alarayshi.