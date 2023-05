Un américain battu à mort alors qu’il protégeait son enfant lors d’une bagarre à l’école

Christopher Michael Wright, 43 ans, du Maryland, a été battu à mort devant sa maison alors qu’il tentait de protéger ses enfants d’un groupe qui voulait mettre fin à une bagarre à l’école. Selon un rapport de Poste de New YorkM. Wright se trouvait devant son domicile lorsqu’il a été confronté à trois adolescents et deux adultes qui cherchaient le fils de 14 ans de sa fiancée.

Le jeune de 14 ans s’était disputé avec un autre adolescent au Brooklyn Park Middle School plus tôt dans la journée, WBAL-TV signalé.

Lorsque l’homme a dit au groupe que l’enfant ne sortirait pas de chez lui pour se battre, ils lui ont dit: « S’il ne va pas se battre, alors tu vas te battre », a déclaré la fiancée de Wright, Tracy Karopchinsky.

Le groupe a attaqué M. Wright et il a été emmené dans un hôpital voisin, où il est décédé samedi d’une lésion cérébrale traumatique.

« Juste en regardant les dégâts qui lui ont été infligés, ce n’est pas seulement le coup de poing qui a fait ça. Comme, il n’y a aucun moyen que le coup de poing ait fait ça. Les dégâts ont été causés avant que l’ambulance ne l’emmène. Je veux dire, il avait a eu une crise. Cela a été fait. Il n’y avait rien que l’hôpital puisse faire », a déclaré Mme Karopchinsky.

Le combat a été filmé par une caméra de sécurité.

« Mon père et moi avons essayé d’aller devant la caméra pour regarder, et la première vidéo qui apparaît est celle de mon fils de 12 ans qui crie « Papa, papa, papa » et sort en courant de la maison dans la rue pour aller aider son père », a déclaré Karopchinsky. « Et je ne pouvais plus regarder après ça. Je ne pouvais tout simplement pas. »

Une enquête est en cours et les responsables de l’école ont également confirmé la bagarre à l’école.

Pour l’instant, aucune charge n’a été retenue contre qui que ce soit.