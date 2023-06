Un Américain arrêté pour avoir poussé 2 touristes sur la pente d’un château allemand, tuant 1 femme

BERLIN (AP) – Un Américain a été arrêté pour la mort d’un touriste américain et l’agression d’un autre près du château de Neuschwanstein, dans le sud de l’Allemagne, après avoir prétendument poussé les deux femmes sur une pente raide, ont annoncé jeudi les autorités.

L’homme de 30 ans a rencontré les deux touristes, âgées de 21 et 22 ans, sur un sentier de randonnée et les a attirées sur un sentier qui mène à un point de vue, a indiqué la police dans un communiqué.

« La plus jeune des deux femmes a été agressée par le suspect », a déclaré le porte-parole de la police, Holger Stabik. « Le plus âgé a tenté de se précipiter à son secours, a ensuite été étouffé par le suspect et ensuite poussé dans une pente. ”