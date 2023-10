Un Américain accusé de crimes haineux pour avoir poignardé mortellement un garçon musulman de 6 ans, au milieu du conflit Israël-Hamas

Le bureau du shérif du comté de Will a déclaré que Joseph Czuba avait ciblé les victimes « parce qu’elles étaient musulmanes et en raison du conflit en cours au Moyen-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens ».

Un garçon musulman de 6 ans a été poignardé à mort et sa mère a été blessée lors d’une attaque dans l’Illinois, aux États-Unis.

Les autorités et les groupes de défense des droits ont lié l’attaque au conflit en cours entre Israël et le Hamas.

L’accusé Joseph Czuba, 71 ans, fait face à des accusations de meurtre, de tentative de meurtre, de crimes haineux et de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle.

Un homme de l’Illinois a été accusé de crimes haineux pour avoir poignardé à mort un garçon musulman de 6 ans et blessé sa mère lors d’une attaque qui les visait en raison de leur religion et en réponse à la guerre entre Israël et le Hamas, des responsables et des militants des droits musulmans. a déclaré dimanche.

Le garçon a été poignardé 26 fois avec un couteau de type militaire doté d’une lame dentelée de 18 cm, a indiqué le bureau du shérif du comté de Will dans un communiqué. La femme de 32 ans a subi de multiples coups de couteau et devrait survivre à l’attaque survenue samedi dans le canton de Plainfield, à environ 64 km au sud-ouest de Chicago.

Le président américain Joe Biden a déclaré que la famille du garçon était composée de musulmans palestiniens « venus en Amérique à la recherche de ce que nous recherchons tous : un refuge pour vivre, apprendre et prier en paix ».

« Cet horrible acte de haine n’a pas sa place en Amérique », a déclaré Biden dans un communiqué.

Le suspect, Joseph Czuba, 71 ans, a été inculpé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre au premier degré, de deux chefs de crime de haine et de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle, a indiqué le bureau du shérif.

Dans un communiqué, le bureau du shérif du comté de Will a déclaré :

Les détectives ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque brutale étaient la cible du suspect en raison de leur appartenance musulmane et du conflit en cours au Moyen-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens.

Reuters n’a pas pu identifier un avocat pour Czuba. Il était en prison en attendant sa première comparution devant le tribunal, a indiqué le bureau.

Bien que Czuba n’ait fait aucune déclaration aux détectives, comme c’est son droit constitutionnel, la police a déclaré avoir déterminé les accusations grâce à des entretiens et des preuves.

Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a déclaré avoir trouvé Czuba assis par terre à l’extérieur de la maison avec une coupure au front. Les victimes se trouvaient dans une chambre.

Le Conseil pour les relations américano-islamiques (CAIR) a identifié le garçon comme étant Wadea Al-Fayoume et a déclaré que la femme, Hanaan Shahin, était sa mère.

« La rhétorique islamophobe et le racisme anti-palestinien propagés par les politiciens, les médias et les plateformes de réseaux sociaux doivent cesser », a déclaré le CAIR sur la plateforme de réseaux sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Nous sommes choqués et troublés d’apprendre qu’un propriétaire de Chicago exprimant des opinions anti-musulmanes et anti-palestiniennes est entré par effraction dans l’appartement d’une famille musulmane et les a attaqués avec un couteau, blessant la mère et tuant son fils de 6 ans, Wadea Al- Fayoumé. @cairchicago tiendra un… pic.twitter.com/N0ILuevq4n – CAIR National (@CAIRNational) 15 octobre 2023

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a averti la conférence de l’Association internationale des chefs de police de rester vigilant « dans cet environnement accru ».

« Il ne fait aucun doute que nous constatons une augmentation des menaces signalées, et nous devons être attentifs, en particulier aux acteurs isolés qui pourraient s’inspirer des événements récents pour commettre leurs propres violences », a déclaré Wray lors de la conférence à San. Diego samedi, selon le site Internet du FBI.