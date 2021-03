Un Américain accusé d’avoir tué un officier italien déclare avoir agi en légitime défense

ROME – Un homme de 21 ans de San Francisco jugé pour la mort d’un policier italien a déclaré à un tribunal de Rome qu’il «paniquait» et pensait que l’officier, qui selon lui ne s’était pas identifié, le tuerait.

L’homme, Finnegan Elder, s’est exprimé publiquement pour la première fois lundi, pour donner sa version des événements qui ont conduit à la mort du brigadier adjoint. Mario Cerciello Rega, un officier de 35 ans, nouvellement marié dans les Carabinieri, la police militaire nationale italienne, en juillet 2019.

Agrippant plusieurs feuilles de papier manuscrites, sa main tremblant parfois, M. Elder a déclaré qu’il avait agi en état de légitime défense lorsqu’il avait poignardé à plusieurs reprises l’homme qui venait de le plaquer au sol et essayait de le retenir.

«Je ne me souviens guère des quelques instants suivants, à part des sentiments de choc et de terreur», a déclaré M. Elder. «Je me souviens, cependant, que je pouvais sentir ses mains se presser sur ma poitrine puis sur mon cou avec une pression, comme s’il essayait de m’étrangler ou de m’étouffer. À ce stade, j’ai paniqué et j’ai cru qu’il voulait me tuer. Dès que j’ai senti ses mains me serrer le cou, j’ai instinctivement sorti mon couteau et je l’ai frappé trois fois dans le but de l’éloigner de moi.