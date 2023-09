Un Américain à Paris dit que c’est « bizarre » de mettre du beurre sur un sandwich, provoquant un tollé en Europe – NBC Los Angeles

Une expatriée américaine vivant à Paris est moquée en ligne par les Européens après avoir déclaré qu’elle trouvait « bizarre » que les Français mettent du beurre dans leurs sandwichs.

Le 4 août, la TikTokeuse Amanda Rollins (@americanfille) a posté une vidéo sur son TikTok cela a déclenché ce qu’elle a depuis appelé le « Buttergate ». Dans la vidéo, qui a recueilli des centaines de milliers de vues sur TikTok et des millions sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter), l’influenceur décrit quelque chose que les Français font avec leurs sandwichs, ce que apparemment les Américains ne font pas.

« Je prépare des sandwichs pour mon copain parce que nous partons en randonnée demain, et pendant que je fais ça, je me suis rendu compte que les Français font quelque chose de très bizarre avec des sandwichs que je pense que vous trouveriez étranges, » Rollins dit dans la vidéo.

Prenant une baguette tranchée, Rollins étale un peu de beurre français sur chaque côté.

« Ce qu’ils font, c’est comme un sandwich classique : c’est du jambon, du fromage et du beurre. Littéralement, il suffit de tamponner – pas de mayonnaise, pas de moutarde, juste du beurre », poursuit-elle. « Et écoutez, je sais que vous pensez peut-être que cela semble dégoûtant. C’est vraiment tellement bon.

En plaçant de l’Emmental et du jambon sur son simple sandwich, elle souligne que c’est ainsi que tout le monde de l’autre côté de l’étang prépare ses sandwichs.

«C’est bien mec… Ne le frappe pas avant de l’avoir essayé. Va te chercher une baguette – une vraie baguette – prends du beurre, beurre ce bébé.

Même s’il est vrai que les Américains ne beurrent généralement pas leurs sandwichs, préférant plutôt la mayonnaise, comme elle le note, les Européens sur Internet ne pouvaient pas croire ce qu’ils entendaient.

« Je pense que c’est un sandwich normal partout », a écrit un utilisateur sur TikTok.

« Les États-Unis sont un autre monde que je défends », a écrit un autre TikToker dans l’un des commentaires les plus appréciés.

« L’Amérique est un État défaillant », un utilisateur de X tweeté avec la vidéo.

«Il n’y a AUCUNE VOIE pour les Américains de ne pas beurrer leur pain pour les sandwichs. quoi ? quoi???? ……quoi????????? ils utilisent religieusement du beurre pour tout le reste, non ??? mais la seule chose… ??????????? » a écrit un autre.

« Riez si vous voulez, mais « mettre du beurre sur du pain », décrit comme une « astuce alimentaire », a agrémenté ma semaine. » tweeté encore un autre, faisant référence à Vidéo de Stitch of Rollin de PureWow qui appelle la méthode un « hack ».

Dans une point viral, TikToker @jackknightley dit : « Oh mon Dieu les gars, une toute nouvelle astuce alimentaire utilisant du beurre pour, genre, la seule raison pour laquelle il existe. Hé les gars, devinez ce que j’ai découvert, à quoi servent les chaussures : on peut les mettre aux pieds… Comment l’idée de mettre du beurre sur le pain ne s’est-elle pas encore répandue de l’autre côté de l’Atlantique ?

L’attention a été telle que Rollins a filmé une vidéo de suivi intitulée «Butter Gate 2.0» – pour répondre aux préoccupations des gens.

« Tout le monde pense qu’Amanda pense que le pain et le beurre ne vont pas ensemble. B–. Oui, ils le font. Je sais qu’ils le font, mais pas toujours sur des sandwichs », dit Rollins dans TikTok. « C’est la beauté de partir à l’étranger, mes amis. J’essaie de faire passer le message, d’accord ? Alors laissez-moi un peu de répit.

Dans la section commentaires de cette vidéo, de nombreuses personnes semblaient comprendre ce qu’elle disait.

« Écoute, je suis italien et nous n’utilisons pas non plus de beurre dans les sandwichs. nous pouvons parfois l’avoir sur une tranche de pain avec de la confiture mais… je ne sais pas quel est le (problème) », a commenté un utilisateur.

Rollins, qui a téléphoné depuis Paris pour parler à TODAY.com de son épreuve virale, révèle qu’elle a reçu des vagues d’attention pour sa courte vidéo.

« Parfois, je tombe sur ma propre page Pour toi de quelqu’un qui me coud et je me dis : ‘Oh mon Dieu, nous parlons toujours de beurre' », dit Rollins.

«C’est vraiment beaucoup», poursuit-elle. « Parfois, je vérifie, mais parfois je ne vérifie pas, parce que parfois les gens piquent et sont juste méchants et je me dis : ‘Je choisis la paix aujourd’hui.' »

Dans le passé, d’autres ont souligné cette énigme continentale du beurre sur les sandwichs. Cela inclut à la fois Reddit (en 2018) et Bon Appetit, qui a publié en 2019 «Voici pourquoi le beurre a sa place sur chaque sandwich» à propos de cette chose même.

« Quand je suis arrivé ici en 2017, je pense que l’une des premières fois où je suis allé dans une boulangerie et où j’ai pris un sandwich et je me suis dit : ‘Attends, c’est juste du jambon et du beurre' », dit Rollins, soulignant que le beurre est généralement de meilleure qualité en dehors des États-Unis. «C’était très gratuit d’une certaine manière parce que c’était comme mettre du beurre dessus. Je pense qu’aux États-Unis, la culture diététique, c’est la vie et notre nourriture est très transformée.

Rollins a déménagé à Paris il y a plus de six ans et est devenu fille au pair. Aujourd’hui, à 33 ans, elle est créatrice de contenu à plein temps et partage ses expériences dans la vraie vie.Emilie à Paris» – avec au moins un faux pas apparent maintenant à son actif.

Mais Rollins dit qu’elle prend « Buttergate » avec calme et réfléchit à la façon dont les médias sociaux alimentent les critiques à la fois douces et sévères.

« Je ne pense pas que les gens considèrent Internet comme une chose réelle. C’est comme un jouet. C’est comme un jeu. C’est un endroit où les gens sont déshumanisés, c’est ce que j’ai remarqué, peut-être parce que je suis une créatrice », dit-elle. « Mais quand je vois quelque chose comme ça, je me mets immédiatement à la place de cette personne, mais c’est fou de voir combien peu de gens font ça. »

Cet article est paru pour la première fois sur AUJOURD’HUI.com. Plus d’AUJOURD’HUI :