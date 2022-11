Un ambulancier soigne sa fille dans un accident mortel

Une ambulancière albertaine appelée pour un accident la semaine dernière ne savait pas qu’elle essayait de sauver sa propre fille parce que les blessures de la victime étaient trop graves.

Jayme Erickson a déclaré qu’elle avait fait ce qu’elle pouvait ce jour-là et avait vu la victime transportée par avion à l’hôpital, pour découvrir plus tard par la police que la fille qu’elle avait essayé de sauver était sa fille, juste à temps pour se rendre à l’hôpital pour dire au revoir pour la dernière fois.

Erickson a partagé l’histoire sur Facebook, affirmant qu’elle avait été envoyée avec son partenaire dans un accident à l’ouest d’Airdrie, en Alberta, vers 16 h 30 le 15 novembre. Il y avait deux patients blessés sur les lieux, dont le passager d’un véhicule qui a été pris au piège et grièvement blessé.

Erickson a écrit qu’elle avait fait ce qu’elle pouvait pour aider la passagère grièvement blessée pendant que les pompiers s’efforçaient d’extraire la jeune fille du véhicule.

Le patient a ensuite été transporté par hélicoptère par un équipage d’ambulance aérienne STARS au Foothills Medical Center de Calgary.

“Mon quart de travail était terminé et je suis rentré chez moi”, a écrit Erickson.

Peu de temps après, on frappa à sa porte.

“La GRC était à ma porte, pour m’informer que ma fille avait eu un accident”, a-t-elle écrit.

C’est alors que la réalité de la situation l’a frappée.

“Le patient gravement blessé dont je venais de m’occuper était ma chair et mon sang”, a-t-elle écrit. “Mon enfant unique. Mon mini-moi. Ma fille, Montana. Ses blessures étaient si horribles que je ne l’ai même pas reconnue.”

Erickson a écrit qu’elle avait été emmenée par les policiers à l’hôpital où elle avait été informée que les blessures de Montana, 17 ans, “n’étaient pas compatibles avec la vie”. Elle a dit au revoir à sa fille pour la dernière fois.

“Nous sommes submergés de chagrin et complètement vidés”, a-t-elle déclaré. “La douleur que je ressens ne ressemble à aucune douleur que j’ai jamais ressentie, elle est indescriptible.

“Mon pire cauchemar en tant qu’ambulancier est devenu réalité.”

Erickson dit qu’elle a le cœur brisé par la perte de sa fille à un si jeune âge.

“Je ne peux pas m’empêcher d’être en colère pour le peu de temps qu’on m’a accordé avec elle”, a-t-elle écrit. “17 ans, ce n’était pas assez long. Bien que je sois reconnaissant pour les 17 ans que j’ai passés avec elle.

“Je suis bouleversée et je me demande. Que serais-tu devenue ma petite fille?” dit-elle. “Qui aurais-tu été ? Je ne te verrai jamais obtenir ton diplôme et traverser la scène, je ne te verrai jamais te marier, je ne saurai jamais qui tu aurais été. Je t’aime plus que tout au monde (oui, y compris les chèvres ma fille!).

“Je chérirai les souvenirs que nous avons créés et le temps que nous avons passé ensemble. Je suis brisé. Je suis brisé. Il me manque un morceau de moi. Il ne me reste plus qu’à recoller les morceaux et on s’attend à ce que je continue.”

Dans les derniers mots de son message, Erickson a cité certaines des paroles du chanteur country Cody Johnson Jusqu’à ce que tu ne puisses plus.

“Aimez de tout votre cœur. Tenez ceux qui vous sont proches. Créez des souvenirs. “Si vous allez aimer quelqu’un, tenez bon aussi longtemps et aussi fort que vous le pouvez… jusqu’à ce que vous ne puissiez plus.””

Une page GoFundMe a été créée pour aider à soutenir la famille Erickson.