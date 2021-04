Une ROCHE qui a tragiquement tué un ambulancier a été projetée des pneus d’un camion de carrière, croient les détectives.

Jeremy «Jack» Daw était sur le siège du passager avant d’une ambulance répondant à un appel 999 lorsque «l’accident anormal» s’est produit.

L’ambulancier paramédical Jeremy ‘Jack’ Daw, 66 ans, était assis sur le siège passager avant d’une ambulance répondant à un appel 999 lorsqu’il a été tué dans un accident tragique Crédit: Facebook

Les détectives pensent qu’une pierre a été projetée des pneus d’un camion qui passait avant qu’elle ne s’écrase sur le pare-brise Crédits: SnapperSK

Les détectives continuent d’enquêter sur la mort de l’homme de 66 ans survenue après que la pierre se soit écrasée sur le pare-brise de l’ambulance.

La famille dévastée de M. Daw a déclaré au Sun que les flics avaient déclaré que la pierre avait été logée entre les roues d’un camion articulé et soulevée alors que l’ambulance passait dans la direction opposée.

Sa fille, Kate, 42 ans, a déclaré: «C’était un monstre de la nature et il y a un certain réconfort et soulagement que ce n’était pas un acte délibéré.

«Nous avons posé tellement de questions et, bien qu’il y ait une enquête en cours, nous sommes tout à fait satisfaits, pour l’instant, que personne n’est à blâmer.

«Il y a des marques sur la route sur les lieux où les roues du camion avec une pierre coincée entre les deux avaient tourné. Nous savons qu’il n’y avait pas de chargement non sécurisé sur le camion – c’était un accident tragique. »

M. Daw était revenu de sa retraite en janvier pour aider ses collègues pendant la pandémie.

La mort de M. Daw fait toujours l’objet d’une enquête par des détectives Crédits: SnapperSK

Sa fille, Kate, a décrit la tragédie comme un « monstre de la nature »

Kate a ajouté: « Nous savons qu’il n’y avait pas de chargement non sécurisé sur le camion – c’était un accident tragique » Crédit: Facebook

La police a déclaré à propos de l’accident de Jeremy, photographié avec sa femme Dawn, « nous sommes convaincus que ce n’était pas un acte délibéré »

Il ne lui restait plus que quatre quarts de travail avant de prendre sa retraite pour de bon.

Kate a dit qu’elle voulait rencontrer et remercier le chauffeur de l’ambulance qui, bien que blessé, a tenté de sauver son père.

La police a déclaré à propos de l’accident à Hereford: «Nous enquêtons toujours de manière approfondie sur cet incident et bien qu’à un stade précoce, nous sommes convaincus qu’il ne s’agissait pas d’un acte délibéré.»

M. Daw, photographié avec deux de ses enfants, est retourné au travail pendant la pandémie

Jeremy n’avait plus que quatre équipes à faire avant de prendre sa retraite pour de bon