Un ambulancier paramédical qui a sauvé les victimes de l’attentat à la bombe de Manchester Arena décède d’un arrêt cardiaque quelques jours après être devenu papa

Un ambulancier HERO qui a sauvé les victimes de l’attentat à la bombe de Manchester Arena est décédé – quelques jours après être devenu papa pour la première fois.

Le tragique Liam Waring était chez lui plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a subi un arrêt cardiaque alors qu’il était en congé de paternité.

Un héros qui a aidé les victimes de l’explosion de la Manchester Arena est décédé subitement – ​​quelques jours après la naissance de sa fille Crédit : SWNS

Il célébrait la naissance de sa fille Bonnie, née le 21 juin, lorsqu’il est soudainement tombé malade.

Ses collègues de l’East Midlands Ambulance Service se sont précipités pour aider. Malheureusement, rien ne pouvait être fait pour le sauver.

La famille dévastée de Liam a maintenant rendu hommage à un « gentil géant » – et dit qu’il était la « personne la plus gentille et la plus généreuse ».

« En tant que famille, nous sommes profondément attristés par la perte tragique de Liam, mari, père, fils, frère et oncle bien-aimés », ont-ils déclaré.

« Liam était la personne la plus gentille, la plus généreuse – et il aimerait penser la plus drôle – que l’on puisse espérer rencontrer.

« Ses amis le décrivaient souvent comme un gentil géant ; il se souciait profondément de ceux qui comptaient le plus pour lui et aimait faire rire les gens.

« Liam a été très rarement trouvé sans un sourire sur son visage, même dans les circonstances les plus graves. »

Nous l’aimerons inconditionnellement jusqu’à la fin des temps La famille de Liam

Liam a travaillé comme ingénieur aéronautique, mais est parti en 2008.

Il a obtenu son diplôme d’ambulancier paramédical en 2012 et a commencé à travailler pour l’ambulance aérienne locale en 2018.

« Le sourire sur son visage quand il a obtenu ce rôle était éblouissant », ont déclaré ses proches.

« Les mots ne peuvent exprimer la dévastation que nous ressentons en tant que famille en ce moment, mais nous sommes incroyablement fiers de l’homme que Liam est devenu.

« Il était et sera toujours notre héros et nous l’aimerons inconditionnellement jusqu’à la fin des temps. »

La nuit de l’attentat de Manchester, Liam était de service.

Il s’est précipité sur les lieux pour aider les victimes tragiques.

Il laisse sa femme Jade, sa fille Bonnie, ses frères et sœurs Gemma et Leighton, et ses parents Ann et Alex.

Richard Henderson, directeur général du service d’ambulance, a déclaré : « Perdre Liam dans des circonstances aussi tragiques est incroyablement difficile à entendre pour nos collègues.

« D’après les messages que j’ai reçus suite à la très triste nouvelle, il est clair que Liam était une personne fantastique et authentique. »

Liam Waring était de service la nuit de l’attaque terroriste de la Manchester Arena Crédit : PA