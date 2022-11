Un ambulancier paramédical de l’Alberta qui a soigné sans le savoir sa fille dans un accident mortel se souvient de son enfant

Une ambulancière albertaine qui a soigné sans le savoir sa propre fille après un accident mortel a essuyé des larmes mardi en se souvenant d’une belle fille qui s’est battue jusqu’à la fin.

Jayme Erickson a été appelé à l’accident au nord de Calgary le 15 novembre et s’est assis avec une fille grièvement blessée qui a été extraite du véhicule et transportée à l’hôpital, où elle est décédée.

Ce n’est que lorsqu’Erickson est rentrée chez elle en fin de journée qu’elle a été accueillie par des agents de la GRC, qui lui ont dit que la patiente était sa fille de 17 ans, Montana.

Erickson a partagé son chagrin avec les journalistes, décrivant sa fille comme une réussite dans tout ce qu’elle entreprenait, une nageuse passionnée qui aspirait à devenir avocate. Erickson a exprimé son souhait que le nom de sa fille vive.

“C’était une combattante et elle s’est battue jusqu’au jour où elle est morte et elle était belle. Elle était si belle. Si jamais elle mettait un effort dans quoi que ce soit, elle y parviendrait toujours », a déclaré Erickson dans une caserne de pompiers d’Airdrie avec sa famille, des ambulanciers paramédicaux, des policiers et des pompiers debout derrière elle en signe de soutien.

“C’était une fille très drôle et nous l’aimions tous beaucoup.”

Richard Reed, un ami et ambulancier paramédical, est tombé en panne à plusieurs reprises alors qu’il racontait qu’Erickson avait assisté à la scène où une voiture avait perdu le contrôle et avait été heurtée par un camion venant en sens inverse.

Reed a déclaré que le conducteur avait pu sortir de la voiture mais que la passagère était grièvement blessée. Erickson a été la première personne sur les lieux.

Il a dit qu’Erickson savait que la fille avait des ennuis et qu’elle était restée assise jusqu’à ce qu’elle soit extraite et transportée à l’hôpital par ambulance aérienne, sans savoir de qui il s’agissait.

“Sur le chemin du retour, elle a exprimé son chagrin et sa frustration à son partenaire, sachant que plus tard, une famille perdrait probablement sa fille, sa sœur et son petit-enfant. Peu de temps après son arrivée à la maison, on frappa à la porte. C’était la GRC », a déclaré Reed.

«En entrant dans la pièce, à sa grande horreur, elle a trouvé la fille avec qui elle était assise à l’arrière du véhicule froissé en train de rester en vie, afin que la famille puisse dire au revoir, et en raison de l’étendue de ses blessures était méconnaissable, était la propre de Jayme fille », a-t-il ajouté.

«Jayme gardait sans le savoir sa propre fille en vie. En tant que parent et premier intervenant, je peux vous dire que c’est au-delà d’un cauchemar que n’importe lequel d’entre nous aurait pu concevoir.

Erickson a déclaré que sa fille, qui « aimait férocement », a pu accomplir un dernier acte désintéressé.

« Montana a pu faire un dernier cadeau. Elle a pu faire don de ses organes et de ses organes, deux d’entre eux qui ont été donnés ont sauvé la vie », a-t-elle déclaré. “Nous sommes si heureux que notre petite fille vive à travers les autres et qu’elle ait, à la suite de cette tragédie, sauvé d’autres personnes.

“Nous savons que c’est ce qu’elle aurait voulu et nous sommes si fiers d’elle et elle va nous manquer énormément.”

La collègue ambulancière Deana Davison a parlé des défis de santé mentale du travail. Elle a dit qu’Erickson avait souffert d’un trouble de stress post-traumatique après avoir assisté à un horrible cas pédiatrique et qu’elle était devenue “effrayée par chaque mouvement de sa fille”.

“Une peur intense chaque jour que le pire scénario se déroule pour le Montana”, a déclaré Davison.

« Ces choses restent avec vous pour toujours. Nous sommes tous à un appel de ne plus jamais faire ce travail. Cela met en lumière, une fois de plus, que cet horrible cauchemar pourrait arriver à n’importe lequel d’entre nous.

Une page GoFundMe a été créée pour aider la famille Erickson dans ses dépenses.

Bill Graveland, La Presse canadienne

