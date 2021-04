Un travailleur d’AMBULANCE est décédé après qu’un « objet » a brisé son pare-brise sur une légende 999 plus tôt dans la journée.

Le coéquipier de l’homme, qui conduisait à l’époque, a également été blessé dans l’incident de 8 heures du matin à la jonction de Moreton Road et de l’A49 dans le Herefordshire.

Les photos de la scène montrent où «l’objet» a percuté la vitre du côté passager, ainsi qu’une bosse sur le capot.

L’équipage répondait à une urgence lorsque l’objet a heurté l’ambulance. Aucun autre véhicule n’était impliqué.

Deux équipes d’ambulance d’urgence, des officiers paramédicaux, l’ambulance aérienne des Midlands et deux médecins du service de sauvetage en cas d’accident de Mercia ont été appelés à la tragédie.

La route a été fermée jusqu’au milieu de l’après-midi.

Une porte-parole du service d’ambulance des West Midlands a déclaré: «Malheureusement, malgré tous les efforts de tous, rien n’a pu être fait pour sauver notre collègue, qui était le passager avant, et il a été confirmé mort sur les lieux.

«Son coéquipier, le conducteur, a également été blessé dans l’incident.

« Il a été soigné à l’hôpital et est ensuite sorti de l’hôpital. »

Le directeur général du service d’ambulance des West Midlands, Anthony Marsh, a déclaré: «C’est une nouvelle vraiment horrible, et mes pensées et mes prières vont à la famille, aux amis et aux collègues des personnes impliquées dans cette période très difficile.

«Je suis extrêmement fier de tout le personnel et des étudiants universitaires dans le cadre de leur stage clinique qui ont travaillé si dur et professionnellement pour essayer de sauver notre collègue.

«Je suis désolé qu’en dépit de leurs meilleurs efforts, il n’ait pas pu être sauvé.»

Des collègues se sont tournés vers les médias sociaux à la suite de la tragédie.

L’un d’eux a écrit: « Nous avons perdu un de nos collègues de service aujourd’hui. Un autre est blessé. »

La police de West Mercia demande à toute personne qui aurait pu voir l’incident ou qui aurait des images de la dashcam de les contacter au 101 en citant l’incident 00101i du 24 avril.