Un ambulancier horrifié se souvient d’une odeur «putride» provenant d’une fille de 16 ans «tuée par papa» après que son poids ait grimpé à 23 pierres

Un ambulancier HORRIFIÉ a été frappé par une “odeur putride” provenant d’une adolescente tuée par son père après que son poids a grimpé à 23 pierres, a déclaré un tribunal.

Kaylea Titford, 16 ans, aurait été laissée pour morte dans une pièce sale chez elle à Newton, au Pays de Galles, le 10 octobre 2020.

Kaylea aurait été laissée mourir dans la misère Crédit : © Facebook

L’écolière était couverte d’asticots et “vivait dans des conditions inadaptées aux animaux”, ont déclaré les jurés.

Son père Alun Titford, 45 ans, aurait négligé Kaylea en lui permettant de devenir morbide obèse.

L’ambulancier paramédical Gareth Wyn Evans a raconté à Mold Crown Court comment il s’était rendu au domicile familial après que Kaylea ait été retrouvée inconsciente.

Il se souvient avoir retiré ses couvertures lorsqu’il a été “frappé par une odeur que je ne peux pas décrire”.

Le médecin a déclaré: “C’était horrible et comme si quelqu’un était mort.”

Il a dit aux jurés qu’il pensait que l’odeur provenant de l’adolescent était une “gangrène” ou “quelque chose de putride”.

M. Wyn Evans a également décrit la chambre de Kaylea comme “encombrée, sale et désordonnée” avec des vêtements empilés sur son fauteuil roulant et de la vaisselle sale partout.

Les jurés ont appris que l’écolière, atteinte de spina bifida, était “farouchement indépendante” avant la pandémie – prenant part à des cours d’éducation physique dans son fauteuil roulant.

Mais lorsque le verrouillage a frappé, Kaylea aurait été laissée mourir dans une pièce sale.

L’adolescente a été forcée d’utiliser des “tampons pour chiots” pour aller aux toilettes sur son sol imbibé d’urine.

Ses ongles n’avaient pas non plus été coupés depuis six mois et des asticots “bien développés” ont été trouvés sur son corps, a-t-on dit.

Les jurés ont appris qu’il y avait plus de 100 mouches sur du papier tue-mouches dans la chambre de Kaylea et qu’il y avait des traces d’excréments de mouches sur son treuil de chaise.

Les cheveux de l’adolescente étaient également emmêlés et Kaylea, qui avait besoin d’aide pour les tâches quotidiennes, n’avait pas été lavée depuis “plusieurs semaines”.

La procureure Caroline Rees KC a déclaré: “Elle a vécu et est morte dans la misère et la dégradation.”

Lorsque la police est arrivée au domicile, une policière était “presque malade” à cause de la puanteur des matières fécales non lavées dans sa salle de bain.

Mme Rees KC a déclaré qu’au moment de sa mort, Kaylea pesait 22,9 pierres et était “obèse morbide” avec un IMC de 70.

Elle a ajouté: “Une fois que son corps a été retiré, les agents ont pu voir l’état du lit qui était plein d’asticots et il y avait une odeur envahissante d’ammoniac.”

Titford a déclaré être “choqué” par la mort de sa fille et a déclaré que Kaylea était la responsabilité de sa mère Sarah Lloyd-Jones.

Il aurait également imputé sa “paresse” à l’état de la chambre de Kaylea et aurait dit aux policiers : “Je ne suis pas un très bon père”.

Titford nie l’homicide involontaire par négligence grave et avoir causé ou permis la mort d’un enfant.

La mère de Kaylea, Sarah Lloyd-Jones, 39 ans, a plaidé coupable aux mêmes accusations, ont dit les jurés.

Les parents auraient manqué à leur “devoir de diligence” de faire faire de l’exercice à Kaylea et de lui donner une alimentation saine.

Ils sont également accusés de ne pas l’avoir gardée propre et “médicalement sûre”.

Le procès se poursuit.

Kaylea était indépendante avant le verrouillage 1 crédit

Elle aurait été laissée dans une pièce sale entourée d’asticots 1 crédit

Papa Alun Titford nie l’homicide involontaire Crédit : © Andrew Price / View Finder Pi