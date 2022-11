Un ambulancier canadien soigne sa fille dans un accident de voiture mortel sans la reconnaître

L’ambulancier paramédical Jayme Erickson a passé plus de 20 minutes à essayer de sauver une victime d’accident grièvement blessée. À l’époque, l’ambulancière canadienne ne s’était pas rendu compte que la personne qu’elle soignait était sa fille de 17 ans — qu’elle n’avait pas reconnue en raison de la gravité de ses blessures, et qui mourrait quelques jours plus tard.

Le passager a été piégé, grièvement blessé et a dû être extrait du véhicule par les pompiers, a raconté Erickson. Alors que l’équipage s’efforçait de les retirer et de les transporter vers un hôpital voisin, Erickson est restée à l’intérieur du véhicule, à côté de la patiente, pendant plus de 20 minutes, s’occupant d’elle, s’assurant que ses voies respiratoires étaient dégagées et en bon état, se souvient-elle plus tard, ” tout ce que je pouvais.