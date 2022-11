Un ambulancier canadien a soigné sa fille dans un accident mortel sans le savoir

Jayme Erickson a été appelé à l’accident au nord de Calgary le 15 novembre et s’est assis avec une fille grièvement blessée qui a été extraite de la voiture et emmenée à l’hôpital, où elle est décédée. Elle était méconnaissable à cause de ses blessures.

“C’était une combattante et elle s’est battue jusqu’au jour où elle est morte et elle était belle. Elle était si belle. Si jamais elle mettait un effort dans quoi que ce soit, elle y parviendrait toujours », a déclaré Erickson dans une caserne de pompiers d’Airdrie avec sa famille, des ambulanciers paramédicaux, des policiers et des pompiers debout derrière elle en signe de soutien.

Richard Reed, un ami et ambulancier paramédical, est tombé en panne à plusieurs reprises alors qu’il racontait qu’Erickson avait assisté à la scène où une voiture avait perdu le contrôle et avait été heurtée par un camion venant en sens inverse.

Reed a déclaré que le conducteur avait pu sortir de la voiture mais que la passagère était grièvement blessée. Erickson a été la première personne sur les lieux. Il a dit qu’Erickson savait que la fille avait des ennuis et qu’elle était restée assise jusqu’à ce qu’elle soit extraite et transportée à l’hôpital par ambulance aérienne, sans savoir de qui il s’agissait.

“Sur le chemin du retour, elle a exprimé son chagrin et sa frustration à son partenaire, sachant que plus tard, une famille perdrait probablement sa fille, sa sœur et son petit-enfant. Peu de temps après son arrivée à la maison, on frappa à la porte. C’était la GRC », a déclaré Reed.