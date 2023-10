Un ambulancier arabe qui a soigné des Israéliens blessés par des militants du Hamas est considéré comme un héros

Lorsque le Hamas a lancé son attaque contre des milliers de Juifs participant à un festival de musique dans le sud d’Israël au début du mois, un ambulancier arabe israélien a insisté pour rester sur place pour tenter de sauver des vies.

Finalement, il a donné le sien.

Awad Darawshe avait 23 ans, célibataire et beau, mais il n’était pas au festival Tribe of Nova pour danser. Il travaillait pour Yossi Ambulances et faisait partie d’une équipe d’ambulanciers affectés au festival dans une tente à la périphérie du site.

Il a été tué lorsque des militants du Hamas se sont introduits sans être repérés en Israël depuis la bande de Gaza et se sont frayés un chemin à travers la foule du festival et dans les villages, colonies et kibboutzim voisins.

Peu après l’aube du 7 octobre, des roquettes ont percé le ciel. Des grenades ont explosé. Les coups de feu ricochaient partout. Des fêtards blessés et saignants se sont précipités vers le poste des ambulanciers. Mais le chaos s’est rapidement intensifié. Lorsque l’ampleur de l’attaque du Hamas est devenue claire, le chef de la station a ordonné aux ambulanciers d’évacuer.

Darawshe a refusé de partir. Il a été abattu alors qu’il pansait l’un des blessés.

Quelques jours plus tard, après que son corps ait été identifié, les ambulanciers survivants ont expliqué à la famille de Darawshe pourquoi il avait choisi de rester. Il pensait qu’en tant qu’Arabe, il pouvait, d’une manière ou d’une autre, servir de médiateur auprès des assaillants.

« Il a dit : « Non, je ne pars pas. Je parle arabe, je pense que je peux me débrouiller », a déclaré son cousin, Mohammad Darawshe, qui a parlé à l’Associated Press par téléphone depuis son domicile dans le nord d’Israël.

Cette décision fatidique a laissé la famille Darawshe bouleversée par le chagrin, leur seul réconfort étant le courage des actions d’Awad.

« Il nous a apporté beaucoup de douleur, il nous a apporté beaucoup d’agonie, il nous a apporté beaucoup de chagrin », a déclaré son cousin. « Mais il nous a aussi apporté beaucoup de fierté, car il a choisi de rester fidèle à sa mission jusqu’au dernier moment. »

Des funérailles ont eu lieu vendredi à Iksal, un petit village à majorité arabe situé à environ 5 kilomètres au sud-est de Nazareth. Plusieurs milliers de personnes en deuil étaient présentes.

La famille Darawshe vit à Iksal depuis des générations. Ils font partie de la minorité arabe palestinienne d’Israël, qui représente environ 20 % de la population. Ils sont les descendants des Palestiniens restés dans le pays après la guerre de 1948 qui a entouré la création d’Israël. Contrairement aux Palestiniens vivant en Cisjordanie occupée et à Gaza, ils sont des citoyens à part entière d’Israël, mais ils sont confrontés à une discrimination généralisée. Les tensions entre eux et les Juifs israéliens éclatent à plusieurs reprises, particulièrement en temps de guerre.

L’attaque du festival a fait au moins 260 morts parmi les Israéliens et un nombre indéterminé de prisonniers. Lors de l’attaque brutale du Hamas samedi, plus de 1 300 Israéliens ont été tués au total, le pire massacre de l’histoire du pays. Israël a déclaré la guerre au Hamas le lendemain. Dimanche, le conflit a également fait plus de 2 300 morts Palestiniens et le Moyen-Orient au bord d’une conflagration plus large.

La mort de Darawshe a été confirmée par le ministère israélien des Affaires étrangères dans des publications sur les réseaux sociaux, qui ont déclaré que le Hamas avait non seulement tué Darawshe, mais avait également volé son ambulance et l’avait conduite à Gaza.

« Un héros », a déclaré le ministère des Affaires étrangères à propos de Darawshe. « Puisse sa mémoire être une bénédiction. »

Mohammad Darawshe est le directeur de la stratégie du Centre pour une société partagée de Givat Haviv, une organisation qui s’efforce de combler le fossé entre les citoyens juifs et arabes d’Israël – la philosophie de la famille Darawshe pour laquelle Awad a fait le sacrifice ultime.

« Nous sommes très fiers de ses actions », a déclaré Mohammad Darawshe. « C’est ce que nous attendons de lui et ce que nous attendons de tous les membres de notre famille : être humain, rester humain et mourir humain. »

___

Sampson a rapporté d’Atlanta.

Pamela Sampson, Associated Press