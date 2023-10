Un ambulancier arabe qui a soigné des Israéliens blessés par des militants du Hamas est considéré comme un héros

Lorsque le Hamas a lancé son attaque contre des milliers de Juifs participant à un festival de musique dans le sud d’Israël au début du mois, un ambulancier arabe israélien a insisté pour rester sur place pour tenter de sauver des vies.

Finalement, il a donné le sien.

Awad Darawshe avait 23 ans, célibataire et beau – mais il n’était pas au festival Tribe of Nova pour danser. Il travaillait pour Yossi Ambulances et faisait partie d’une équipe d’ambulanciers affectés au festival dans une tente à la périphérie du site.

Il a été tué lorsque des militants du Hamas se sont introduits sans être repérés en Israël depuis la bande de Gaza et se sont frayés un chemin à travers la foule du festival et dans les villages, colonies et kibboutzim voisins.

Des tentes, des débris et une camionnette incendiée sont éparpillés jeudi sur le site d’un festival de musique près de la frontière avec la bande de Gaza, dans le sud d’Israël. Au moins 260 festivaliers israéliens ont été tués lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre. Photo : AP

Peu après l’aube du 7 octobre, des roquettes ont percé le ciel. Des grenades ont explosé. Les coups de feu ricochaient partout. Des fêtards blessés et saignants se sont précipités vers le poste des ambulanciers. Mais le chaos s’est rapidement intensifié. Lorsque l’ampleur de l’attaque du Hamas est devenue claire, le chef de la station a ordonné aux ambulanciers d’évacuer.