Un ambulancier affirme que la ville de Stuart l’a licencié en raison de ses obligations de service militaire

Un ambulancier de l’Iowa poursuit la ville de Stuart, alléguant que la ville l’a rétrogradé et l’a licencié en raison des coûts associés à son service dans la Garde nationale.

Luke Dahl, du comté d’Adair, poursuit la ville devant le tribunal de district américain du district sud de l’Iowa. Il allègue qu’il s’est enrôlé dans la Garde nationale de l’armée de l’Iowa en 2009 et qu’il sert actuellement comme ambulancier paramédical de l’armée sur un hélicoptère UH-60 Blackhawk pour une unité basée à Waterloo.

Le procès allègue que Dahl a commencé à travailler pour la ville en tant qu’ambulancier à temps plein en novembre 2016 et que son service militaire en cours l’a obligé à assister à des exercices deux à trois jours par mois, avec deux semaines supplémentaires de formation chaque année.

En 2022, Dahl a été promu directeur adjoint des services médicaux d’urgence de la ville, mais n’a pas bénéficié des prestations d’assurance maladie accordées aux autres travailleurs municipaux à temps plein, selon le procès.

Le 20 mai 2024, selon le procès, son superviseur, le directeur de l’EMS, Sean Bovinett, aurait convoqué Dahl à une réunion le jour de congé de Dahl et aurait déclaré que son budget « lui faisait mal » parce que Dahl était un employé salarié prenant congé pour suivre une formation militaire.

Selon le procès, Bovinett a déclaré qu’en raison des obligations de service militaire de Dahl, il avait l’intention de rétrograder Dahl et de convertir son salaire de salaire en salaire horaire.

Dahl affirme s’être plaint auprès de l’administrateur de la ville, Ashraf Ashour, arguant que le projet était illégal au regard des dispositions de la loi fédérale sur l’emploi et le droit au réemploi dans les services en uniforme. Le procès allègue que la ville a mis en œuvre le plan et a rétrogradé Dahl, supprimé le poste de directeur adjoint et promu un ambulancier paramédical à temps partiel qui n’avait pas servi dans l’armée au poste de coordonnateur des services médicaux d’urgence.

Le procès affirme que le 25 juin, la ville a licencié Dahl, le maire Dick Cook et Bovinett disant à Dahl qu’il avait été licencié pour mauvaise gestion des informations sur les patients, réponse aux appels d’incendie alors qu’il était en service en tant qu’ambulancier et pour écarts de fiche de pointage ou d’horaire. Le procès allègue que les raisons invoquées pour le licenciement étaient un prétexte et que Dahl a en fait été licencié « à cause de son service militaire ».

Le procès vise des dommages-intérêts non précisés pour violations de la loi sur les droits à l’emploi et au réemploi dans les services en uniforme.

L’avocate de la ville, Janice Thomas, n’était pas disponible pour commenter lundi.

