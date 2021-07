Un alpiniste sud-coréen entre dans l’histoire à 57 ans avant de tomber du flanc d’une montagne au Pakistan et de disparaître

Kim avait fini d’escalader le Broad Peak de 26 400 pieds avant que l’on pense qu’il ne tombe dans une crevasse.

À 57 ans, son ascension a fait de lui le premier handicapé à atteindre le sommet de toutes les plus hautes montagnes du monde.

Une première recherche n’a jusqu’à présent pas permis de le localiser, mais une grande opération est actuellement en cours de planification.

Comme le rapporte le Korea Herald, Kim, qui a dû se faire amputer tous les doigts en 1991 après avoir subi de graves engelures en Alaska, a atteint le sommet du Broad Peak ce week-end dans le cadre d’une expédition en petit groupe.

Selon le secrétaire du Club alpin du Pakistan, Karrar Haidri, il aurait glissé puis tombé en descendant le versant chinois de la montagne dans de mauvaises conditions météorologiques.

« Depuis lors, aucune information n’est disponible à son sujet », Haidri a ajouté, déclarant à l’AP que les efforts de recherche prévus impliquaient l’aide de l’ambassade de Corée du Sud à Islamabad, la capitale pakistanaise.

À Reuters, Haidri a également déclaré que des hélicoptères seraient employés dans la recherche une fois « le temps le permet ».

D’autres alpinistes qui faisaient partie du groupe d’escalade avec Kim ont d’abord essayé de le trouver, mais leurs efforts ont été entravés par les mêmes mauvaises conditions météorologiques qui ont conduit à sa prétendue chute, a déclaré Haidri.

Tous sains et saufs, ils ont poursuivi leur descente mardi.

Mise à jour sur Kim Hong-bin qui est devenue la 1ère personne handicapée à gravir les 14 plus hautes montagnes du monde. Il a disparu alors qu’il descendait du sommet du Broad Peak dans la chaîne du Karakoram au Pakistan. Le gouvernement pakistanais annonce qu’il lancera un hélicoptère lorsque le temps le permettra. Mais mauvais temps. – Laura Bicker (@BBCLBicker) 20 juillet 2021

Comme mentionné, Kim est entré dans l’histoire lorsqu’il a atteint le sommet du Broad Peak et a donc conquis les 14 des plus hautes montagnes connues de l’homme dans le célèbre Himalaya, qui culminent à 8 000 mètres.

En 2007, il a escaladé le mont Everest, la plus haute montagne du monde située à la frontière séparant le Népal et la Chine.

Représentant la Corée du Sud dans son équipe de ski alpin aux Jeux paralympiques de Salt Lake City en 2002, il a également été un pionnier en fondant une organisation pour promouvoir les activités de plein air pour les enfants handicapés.

En guise de soutien, le président sud-coréen Moon Jae-in a tweeté : « Certains rapports spéculent sur sa mort, mais les informations ne sont pas claires et je n’abandonne pas l’espoir [that Mr Kim’s still alive].

« J’attendrai avec impatience la nouvelle de son retour sain et sauf avec mon peuple jusqu’à la fin », il a dit.