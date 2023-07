Un alpiniste polonais est décédé après avoir escaladé le Nanga Parbat au Pakistan, connu sous le nom de « montagne meurtrière » pour ses conditions dangereuses, ont annoncé mardi la police locale et un responsable de l’alpinisme.

Pawel Tomasz Kopec avait souffert de problèmes respiratoires en descendant la montagne de 26 660 pieds avec deux autres alpinistes dans des conditions météorologiques difficiles, a déclaré un responsable de la police locale, Zahid Hussain.

Il n’était pas clair si une opération serait lancée pour faire tomber le corps de l’alpiniste. Les autorités ont déclaré que les deux autres alpinistes étaient en sécurité et retournaient à leur camp de base.

Karrar Haidri, secrétaire du Club alpin du Pakistan, a déclaré qu’il avait également reçu un rapport d’une compagnie d’expédition sur la mort du Kopec. Il a déclaré que toute décision de faire tomber le corps de l’alpiniste sera prise après consultation de sa famille.

Haidri a déclaré qu’un alpiniste pakistanais, Asif Bhatti, était bloqué sur le Nanga Parbat à cause de la cécité des neiges et que des efforts étaient en cours pour le sauver.

Chaque année, des centaines d’alpinistes locaux et étrangers tentent d’escalader le K2, le Nanga Parbat et d’autres montagnes situées dans le nord du Pakistan. L’alpiniste polonais est décédé un jour après que plusieurs alpinistes, dont deux alpinistes pakistanaises Naila Kiani et Samina Baig, ont atteint le sommet du Nanga Parbat et retournaient au camp de base.