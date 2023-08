Un alpiniste nie avoir ignoré le sherpa mourant pendant l’ascension du K2

Une alpiniste a nié les allégations selon lesquelles elle aurait escaladé et n’aurait pas aidé un sherpa mourant lors de son ascension record de la montagne himalayenne K2 à la frontière pakistano-chinoise.

L’alpiniste norvégienne Kristin Harila s’est lancée dans une ascension de la deuxième plus haute montagne du monde, le K2 – le dernier sommet qu’elle devait gravir pour sécuriser le nouveau record de l’ascension la plus rapide des 14 plus hautes montagnes du monde au-dessus de 8 000 mètres (environ 5 km).

Harila, 37 ans, a terminé le voyage jusqu’au K2 avec le népalais Sherpa Tenjen (Lama) Sherpa le 27 juillet. Son ascension des 14 plus hautes montagnes du monde a duré 92 jours, battant un record de plus de trois mois détenu par Nirmal « Nims ». Purja.

Mais la victoire s’est accompagnée d’allégations alarmantes et de critiques entourant les événements de l’ascension.

À environ 8 200 mètres de haut (près de 27 000 pieds) sur K2, un Pakistanais Sherpa, Mohammed Hassan, est tombé d’un bord abrupt et s’est blessé, Le Gardien a rapporté. Les photos prises ce jour-là semblaient montrer Hassan assis sur la crête alors que des alpinistes, dont Harila, passaient devant lui plutôt que d’essayer de le sauver. Séquences vidéo capturé par deux alpinistes autrichiens semble montrer la même chose.

Les deux témoins autrichienses, Wilhelm Steindl et Philip Flämig, àle journal autrichien Standard que Hassan avait été laissé pour mort par les autres alpinistes, selon Le télégraphe en Grande-Bretagne.

« Tout est là dans les images du drone », a déclaré Flämig. «Il est soigné par une personne tandis que tous les autres poussent vers le sommet. Le fait est qu’il n’y a pas eu d’opération de sauvetage organisée alors qu’il y avait des sherpas et des guides de montagne sur place qui auraient pu intervenir.

Harila a nié ces allégations jeudi, affirmant qu’elle et son équipe avaient tenté d’aider Hassan mais que les conditions étaient trop dangereuses pour le déplacer. Elle a ajouté que son équipe ne l’avait pas vu porter de gants ou de doudoune et qu’il ne transportait pas d’oxygène lorsqu’ils l’ont trouvé.

« Ce n’est tout simplement pas vrai de dire que nous n’avons rien fait pour l’aider », a-t-elle déclaré au Telegraph. « Nous avons essayé de le remonter pendant une heure et demie et mon caméraman est resté une heure de plus pour s’occuper de lui. À aucun moment, il n’a été laissé seul.

Elle a ajouté : « Compte tenu des conditions, il est difficile de voir comment il aurait pu être sauvé. Il est tombé sur ce qui est probablement la partie la plus dangereuse de la montagne où les chances d’emporter quelqu’un étaient limitées par le sentier étroit et les mauvaises conditions de neige.

K2 est considéré comme l’un des les montagnes les plus difficiles et les plus dangereuses du monde à gravir en raison de sa pente et des avalanches fréquentes. Au moins 11 personnes sont mortes en escaladant le K2 en août 2008, marquant la pire catastrophe d’escalade à se produire sur la montagne, Le Gardien a rapporté.