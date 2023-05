Un alpiniste népalais bat le record du 27e sommet de l’Everest

Un guide népalais a atteint lundi le sommet du mont Everest pour la 27e fois.

Un guide népalais a atteint lundi le sommet du mont Everest pour la 27e fois, égalant le record du plus grand nombre d’ascensions du plus haut sommet du monde.

Pasang Dawa Sherpa, 46 ans, est maintenant à égalité avec le célèbre grimpeur népalais Kami Rita Sherpa, et la course entre les deux pour le plus grand nombre de sommets de l’Everest a captivé la communauté des alpinistes.

Pasang Dawa a atteint le sommet de l’Everest – à 8 849 mètres – pour la 26e fois seulement la semaine dernière, égalant le record de Kami Rita.

Mais Kami Rita, 53 ans, surnommé « The Everest Man », a repris la tête en deux jours avec sa 27e ascension.

« Pasang Dawa Sherpa a atteint le sommet aujourd’hui avec des clients chinois. C’était son 27e sommet », a déclaré à l’AFP l’organisateur de son expédition, Imagine Nepal Trek and Expedition.

Après avoir gravi l’Everest pour la première fois en 1998, Pasang Dawa a atteint le sommet presque chaque année, parfois même deux fois au cours de la même saison d’escalade.

Il ne partagera peut-être pas longtemps le record : Kami Rita devrait encore gravir l’Everest cette semaine.

Le Népal abrite huit des 10 plus hauts sommets du monde et accueille des centaines d’aventuriers chaque printemps, lorsque les températures sont douces et que les vents himalayens souvent traîtres sont généralement calmes.

Le Népal a délivré 478 permis pour l’Everest à des grimpeurs étrangers cette saison, qui s’étend jusqu’au début juin.

Comme la plupart auront besoin d’un guide, plus de 900 personnes au total tenteront d’atteindre le sommet.

Les guides népalais, généralement des sherpas ethniques des vallées autour de l’Everest, sont considérés comme l’épine dorsale de l’industrie de l’escalade et supportent d’énormes risques pour transporter l’équipement et la nourriture, réparer les cordes et réparer les échelles.

Plus de 450 alpinistes ont déjà escaladé l’Everest, selon le ministère du Tourisme du Népal.

Cette saison, 10 alpinistes, dont quatre guides népalais, ont perdu la vie sur l’Everest.