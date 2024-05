Un alpiniste kenyan décède sur l’Everest alors qu’il tentait d’atteindre le sommet sans oxygène supplémentaire

LONDRES — L’alpiniste kenyan Joshua Cheruiyot Kirui, porté disparu avec son guide mercredi matin sur le mont Everest, a été retrouvé mort, ont annoncé jeudi des responsables.

Le corps de Kirui a été retrouvé à 62 pieds, soit environ 19 mètres, sous le sommet de l’Everest, a indiqué le ministère népalais du Tourisme.

Kirui avait pour mission de gravir le plus haut sommet du monde sans oxygène supplémentaire, tentant de devenir le premier Africain à réaliser cet exploit. Il a disparu au-dessus de Hillary Step.

« Une tentative sans oxygène comporte des préparations spéciales et des risques », a écrit Kirui sur Instagram avant sa tentative de sommet. « Enfin. Ce soir, nous partons. Rotation au sommet. Après 10 jours de camp de base. »

Il était accompagné d’un alpiniste et guide népalais, Nawang Sherpa, dont le sort reste inconnu. Des équipes de recherche ont été déployées dans la montagne.

Sept randonnées au sommet via Reuters

Kirui a écrit qu’il avait fait des préparatifs approfondis pour son sommet : « Nawang Sherpa transportera une bouteille d’oxygène de secours à utiliser ; si je m’éteint ou si je deviens banane. : quand je réalise que je ne suis pas un surhomme. »

La mort de Kirui porte à au moins trois le nombre de victimes sur l’Everest cette semaine, après la mort de deux alpinistes mongols portés disparus le 12 mai.

L’alpiniste britannique Daniel Paterson et son guide népalais, Pas Tenji Sherpa, sont également portés disparus après que leur expédition ait été frappée mardi par une chute de glace sur le versant nord de l’Everest.

Purnima Shrestha/AFP via Getty Images

« J’attends patiemment une fenêtre de sommet », a écrit Paterson, un entraîneur physique de Wakefield, au Royaume-Uni, dans une publication sur Instagram avant de disparaître.

Culminant à 8 848 mètres, le mont Everest est la plus haute montagne du monde. Environ 800 personnes tentent de gravir la montagne chaque année, et les responsables ont déclaré que plus de 450 alpinistes ont déjà escaladé la montagne du côté népalais au cours de cette saison d’escalade. Plus de 100 000 personnes visitent chaque année le parc national de Sagarmatha, dans l’Himalaya, au nord-est du Népal.

Reinhold Messner et Peter Habeler ont été les premiers hommes à gravir l’Everest sans oxygène supplémentaire, réalisant l’exploit en mai 1978.

En 2022, James Kagambi est devenu le premier Kenyan à atteindre le sommet de l’Everest, atteignant le sommet à l’âge de 62 ans.

« Sa volonté indomptable et sa passion pour l’alpinisme seront à jamais une source d’inspiration », écrit le journal Everest Today à propos de Kirui. « Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis pendant cette période de chagrin. »