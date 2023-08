Un alpiniste japonais meurt et un autre est blessé en escaladant une montagne jamais escaladée au Pakistan

ISLAMABAD (AP) – Un alpiniste japonais est mort et un autre alpiniste a été blessé lorsqu’un fragment de roche apparent les a frappés alors qu’ils tentaient d’escalader l’un des plus hauts sommets du nord du Pakistan, ont déclaré mardi un responsable de l’alpinisme et l’alpiniste blessé.

Les deux alpinistes japonais participaient à une expédition d’escalade organisée par un voyagiste local, a déclaré Karrar Haidri, secrétaire du Club alpin du Pakistan.

Il a déclaré que le but de l’expédition était de gravir un sommet jamais atteint auparavant dans la vallée d’Andaq, dans le nord du pays. Haidri a déclaré qu’en gravissant la montagne vendredi, Shinji Tamura a glissé et est tombé à une altitude de 5 380 mètres (17 650 pieds).

Haidri a déclaré à l’Associated Press que le collègue de l’homme, Semba Takayasu, a été blessé lorsqu’il a été touché par quelque chose, vraisemblablement un morceau de pierre. Cependant, il a déclaré que Takayasu avait ensuite réussi à atteindre le camp de base en toute sécurité pour demander l’aide des autorités locales.

Haidri a déclaré qu’une équipe de recherche a été rapidement envoyée dans la zone où l’alpiniste a glissé, mais les sauveteurs n’ont pas réussi à trouver Tamura jusqu’à lundi, date à laquelle l’opération a été annulée, déclarant la mort de l’alpiniste japonais.

« Nous avons été informés par les autorités locales que les Japonais sont tombés d’une grande hauteur dans les rochers et qu’il y avait des tas de neige et apparemment il a été enterré là. Certaines de ses affaires ont été retrouvées mais il n’y a aucune trace de son corps », a déclaré Haidri. « Il n’y a aucune chance de survie dans de tels incidents, et le Japonais Semba Takayasu blessé l’avait également vu tomber d’une grande hauteur, et les sauveteurs se sont rendus dans la zone pour la recherche. »

Les autorités locales de la région ont également confirmé le décès de l’alpiniste japonais.

Selon Takayasu, Tamura a été grièvement blessé lorsqu’il a glissé et est tombé après avoir été heurté par quelque chose, apparemment un morceau de pierre, qui l’a gravement blessé. Takayasu a déclaré avoir été également blessé mais a réussi à atteindre le camp de base, d’où les sauveteurs ont lancé l’opération.

Il a déclaré à un journaliste de l’AP que le corps de Tamura était introuvable après des jours de recherche.

Tamura a déclaré avoir été secouru du camp de base par un hélicoptère et arrivé plus tard à Skardu, la principale ville du nord du Pakistan, connue comme la porte d’entrée du K2, la deuxième plus haute montagne du monde.

Chaque année, des centaines d’alpinistes locaux et étrangers visitent le nord du Pakistan, où se trouvent certaines des plus hautes montagnes du monde.

Les autorités pakistanaises ont déclaré samedi qu’elles enquêtaient sur la mort d’un porteur pakistanais près du sommet du K2, la montagne la plus dangereuse du monde.

Munir Ahmed, Associated Press