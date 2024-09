Un alpiniste de 21 ans décède après avoir subi des « blessures graves » lors d’une chute de la Devil’s Tower

Un grimpeur de 21 ans est décédé après avoir « subi des blessures graves » lors de l’escalade du monument national de Devil’s Tower dans le Wyoming, ont indiqué les autorités.

La chute s’est produite dimanche peu avant 20 heures lorsque les forces de l’ordre de Devils Tower ont été informées qu’un grimpeur, Stewart Phillip Porter, un jeune homme de 21 ans originaire d’Eau Claire, dans le Wisconsin, descendait en rappel le deuxième pas d’El Cracko lorsqu’il est tombé et a subi des « blessures graves » lors d’une chute, selon un communiqué du National Park Service publié lundi.

« Le partenaire de Porter était bloqué et a ensuite été sauvé du mur de la tour, avec l’aide des guides d’escalade Devils Tower Lodge et Buck Wild Climbing Guides », ont déclaré les responsables.

Au cours des plus de 100 ans d’histoire de l’escalade à la Tour, il n’y a eu que sept décès liés à l’escalade, selon le National Park Service.

La Tour du Diable s’élève au-dessus du paysage environnant. NPS / Avery Locklear

« Bien que les accidents mortels liés à l’escalade à Devils Tower soient rares, cette activité reste intrinsèquement dangereuse », ont déclaré les responsables du parc.

Le National Park Service a profité de l’occasion pour rappeler au public les mesures de sécurité à prendre lors de l’escalade.

« Vérifiez les prévisions météorologiques locales avant de grimper et observez les changements de conditions météorologiques », ont indiqué les responsables. « Faites attention aux animaux (insectes piqueurs, oiseaux, rongeurs et reptiles qui vivent tous sur la tour)… [and] Consultez plusieurs sources d’informations sur un itinéraire, car l’équipement suggéré varie selon les guides.

« La majorité des accidents et des décès liés à l’escalade sur la tour se produisent pendant la descente en rappel. Le National Park Service n’entretient pas les ancrages. Inspectez tous les ancrages et sauvegardez-les si nécessaire. Assurez-vous de connaître l’emplacement de votre itinéraire de rappel avant de commencer », ont déclaré les responsables. « Commencez les rappels au-dessus du nez des colonnes pour éviter que les cordes ne se coincent dans les fissures. Évitez de faire tomber des pierres sur les grimpeurs en dessous. De nombreux rappels nécessitent deux cordes. Connaissez la distance de votre rappel prévu avant de commencer. »

Devils Tower a exprimé sa gratitude au Devils Tower Lodge, aux Buck Wild Climbing Guides, à Hulett EMS et au personnel du bureau du shérif du comté de Crook et du monument qui ont aidé aux efforts de recherche et de récupération, et a présenté ses condoléances à la famille, ont déclaré les responsables du parc.