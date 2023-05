Un alpiniste australien meurt en descendant l’Everest

Un Australien escaladant la plus haute montagne du monde pour récolter des fonds pour une œuvre caritative est décédé au cours de sa descente.

Jason Kennison, 40 ans, est décédé vendredi alors qu’il descendait l’Everest, a confirmé son père Jock Kennison.

Le corps de M. Kennison, originaire d’Australie-Méridionale mais qui vivait à Perth, n’a pas encore été retrouvé.

Il était au Népal depuis six semaines pour se préparer à l’ascension, qui faisait partie d’un voyage caritatif visant à collecter des fonds pour Spinal Cord Injuries Australia.

Icône de caméra Jason Kennison (à gauche) est décédé lors de la descente du mont Everest vendredi. Juste donner Crédit: Fourni

Le chef de l’Asian Trekking, Dawa Steven Sherpa, qui dirigeait l’ascension de M. Kennison, a confirmé que l’Australien était décédé après avoir été amené dans une zone de l’Everest connue sous le nom de The Balcony, après avoir atteint le sommet.

« Comme les bouteilles d’oxygène qu’ils avaient avec eux s’épuisaient, ils ont décidé de descendre au camp 4 dans l’espoir de remonter avec des bouteilles d’oxygène pour le secourir », a déclaré à l’AFP Dawa Steven Sherpa.

« C’était le vent fort et le mauvais temps qui les ont empêchés de revenir pour le faire tomber. Il est mort dans la zone du balcon.

M. Kennison a subi sa propre blessure à la moelle épinière dans un accident de voiture à l’âge de 23 ans et on lui a dit qu’il ne pourrait plus jamais marcher.

Dans un article de blog sur Just Giving, M. Kennison a déclaré qu’il souhaitait « aider les personnes vivant avec une lésion de la moelle épinière à vivre leur meilleure vie ».

« En tant que garçon relativement en forme et en bonne santé à 23 ans au moment de mon accident, avec une belle carrière et ma vie devant moi, j’ai eu du mal à accepter les choses et je suis tombé dans la dépression », a-t-il écrit.

Icône de caméra M. Kennison, 40 ans, avait collecté des fonds pour Spinal Cord Injuries Australia, à la suite de sa propre blessure dans un accident de voiture à l’âge de 23 ans. Crédit: Fourni

Il y a trois ans, il a également eu un séjour prolongé à l’hôpital après qu’une intervention de routine à la colonne vertébrale ait entraîné des complications, notamment des lésions du nerf spinal.

« Une jambe était à peine assez forte pour se tenir debout, tandis que l’autre jambe était sans force, se sentant paralysée », a écrit Jason.

« En 2023, je me rendrai au Népal, pour voir et être sur le mont Everest, loin d’avoir lutté contre des blessures traumatiques et les jours sombres et sombres de la dépression.

« Un exploit ambitieux dont je n’aurais jamais rêvé ou que je n’aurais jamais cru possible après avoir appris une fois que je ne serais pas capable de marcher. »

Jock Kennison a déclaré avoir été informé de la mort de son fils par les autorités locales tôt dimanche matin.

NCA NewsWire a contacté le ministère des Affaires étrangères et du Commerce pour obtenir des commentaires.

Le mont Everest se trouve dans la sous-chaîne Mahalangur Himal de l’Himalaya, à la frontière entre le Népal et la Chine.