Un alligator mutile une fille de 13 ans près d’une rampe de mise à l’eau en Floride quelques jours après qu’une femme a été traînée à mort par des bêtes

Une adolescente s’est battue pour sa vie lorsqu’elle a vu un énorme alligator se précipiter vers elle, la mâchoire ouverte, alors qu’elle nageait près d’un quai dimanche.

La jeune fille de Tampa Bay, âgée de 13 ans, a frappé l’alligator menaçant avant qu’il ne s’accroche à sa journée après qu’une femme âgée ait été traînée à mort par l’un des prédateurs.

Une adolescente se battait pour sa vie lorsqu’un alligator l’a attaquée alors qu’elle nageait près d’un quai Crédit : Getty

Briann Morr, 13 ans, a frappé un énorme alligator lorsqu’elle a vu ses mâchoires s’ouvrir et se refermer sur elle Crédit : document

Cela survient quelques jours après qu’une femme âgée a été tuée par deux alligators sur un terrain de golf 1 crédit

Briann Morr a déclaré qu’elle nageait avec des amis à la rampe de mise à l’eau Gardner à Solfo Springs lorsque l’alligator l’a chargée.

“Je me retourne parce que j’ai entendu quelque chose traverser l’eau et l’alligator a essayé de me saisir le pied et j’ai donné un coup de pied sous l’eau”, a déclaré Morr à NBC 2.

L’adolescente courageuse a essayé de s’éloigner à la nage, mais a été terrifiée lorsqu’elle l’a vu revenir pour plus.

“J’ai vu sa bouche ouverte parce que j’ai tourné la tête et j’ai vu sa bouche s’ouvrir et se fermer sur mon bras et c’est là que je l’ai frappée”, a déclaré Morr.

L’adolescente a été blessée lors de l’attaque brutale et a été emmenée à l’hôpital par sa mère Krystal.

Morr a déclaré à NBC 2 qu’elle avait du mal à lever le bras, mais les médecins pensent qu’il n’y a pas de dommage permanent.

“Je me sens chanceuse d’avoir ma fille”, a déclaré Krystal.

“En ce moment, nous serions probablement en train de planifier des funérailles si elle ne réfléchissait pas si vite.”

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) a déclaré avoir envoyé un trappeur d’alligators nuisibles pour trouver la bête.

Le Sun a demandé des mises à jour concernant sa capture.

MORT TRAGIQUE

Cela survient alors qu’un appel au 911 a révélé la tentative de sauvetage désespérée d’un homme âgé après qu’une femme a été tuée par deux alligators.

Le retraité de 70 ans a risqué sa propre vie pour sauver une femme âgée tombée dans un canal près d’un terrain de golf en Floride.

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission a identifié la victime comme étant Rose Marie Wiegand, 80 ans.

Un appel au 911 vu par ABC7 montre que l’homme jouait le 6e trou au Boca Royale Golf and Country Club lorsqu’il a vu Wiegand tomber et a essayé de la faire sortir.

Il est ensuite monté à terre et a appelé le 911 pour demander de l’aide et a dit au répartiteur: “Je n’ai tout simplement pas pu la rejoindre. J’ai essayé.”

Wiegand avait attiré les reptiles lorsqu’elle s’est effrayée pour rester à flot après être tombée dans le bassin.

La femme âgée a eu du mal à rester au-dessus de l’eau, a déclaré le bureau du shérif du comté de Sarasota.

Des témoins ont confirmé que deux alligators ont été observés nageant vers Rose et l’attrapant alors qu’elle était dans l’eau avant qu’elle ne puisse nager en toute sécurité.

Il a dit au 911 qu’il pensait que Wiegand avait coupé les mauvaises herbes autour de l’eau lorsque l’attaque s’est produite et a affirmé qu’il n’avait initialement vu aucun alligator.

Lorsqu’il a été conseillé par la dépêche de ne pas se mettre à l’eau, il leur a dit: “J’ai déjà été dans l’eau”.

Le médecin légiste, le Dr Russell Vega, a déclaré à ABC7 que Wiegard était décédée des suites de luxations de la colonne cervicale et d’une moelle épinière meurtrie et que sa mort avait été qualifiée d’accident.

Rose a été déclarée morte sur les lieux.

Hugh Moore, qui a été le voisin de Rose pendant 15 ans, a déclaré à YouSun : « Elle adorait s’occuper des plantes de son jardin.

« Elle vit ici depuis plus de 20 ans. Même après la mort de son mari (Edward) en 2020, elle a continué à entretenir son jardin.

“Elle a été triste pendant un moment, mais ses deux filles se sont rapprochées, puis elle était de nouveau heureuse d’être avec elle. Elle était gentille et amicale.”

Le district d’incendie d’Englewood a établi que l’incident s’était produit près du boulevard Cayman Isle et de Golf View Drive vers 19 h 47 le 15 juillet.

Un trappeur de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission a retiré les alligators de l’étang.

L’un mesurait 8 pieds 10 pouces de long et l’autre 7 pieds 7 pouces, a-t-il déclaré.

LA TERREUR DES ALLIGATORS

Les alligators se trouvent généralement en Floride, en Louisiane et dans d’autres États du sud et ont déjà coûté la vie à plusieurs personnes en 2022.

Le 31 mai 2022, un homme de 47 ans, identifié plus tard comme étant Sean Thomas McGuinness, a été retrouvé mort dans le parc John S. Taylor à Largo, en Floride, avec un bras arraché.

Paul Cozzie, directeur des parcs et des ressources de conservation du comté de Pinellas, a déclaré au New York Times qu’il “est décédé des suites d’une attaque d’alligator”, qui a marqué la première attaque mortelle d’alligator en Floride depuis 2018.

Quelques semaines plus tard, le 26 juin, Fox News a rapporté qu’un homme de Caroline du Sud avait été tué après qu’un alligator de 11 pieds l’ait attaqué et l’ait entraîné dans un bassin de rétention.

Ces deux décès marquent les premiers en 2022, mais il y a eu plusieurs attaques entre les deux.

Bien que le nombre exact ne soit pas clair, il y a eu au moins cinq attaques où des personnes ont survécu.

Ce mois-ci, un enfant de six ans a été mordu par un alligator lors d’un voyage en famille en Louisiane.

Le 22 juin, Samuel Ray a déclaré à WRAL qu’il avait été attaqué par un alligator alors qu’il jouait à la balle près d’un étang en Floride.

“C’était à environ un pied de l’eau”, a déclaré Ray.

“Et puis dès que j’ai mis ma main sur le ballon, je me suis penché et je l’ai ramassé. C’est là que j’ai vu l’œil de l’alligator. Il s’est précipité, et c’était si rapide, c’était comme un coup de foudre.”