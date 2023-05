Un alligator mord le bras d’un homme près du bar Banditos à Port Charlotte, en Floride, avec des détails d’horreur sur l’évasion d’une bête de 10 pieds

Un HOMME a perdu son bras après une horrible attaque d’alligator derrière un bar à Port Charlotte, en Floride, ce week-end.

Le jeune homme de 23 ans a été attaqué lorsqu’il est entré dans un étang derrière le bar Banditos, selon des responsables de la faune.

Un homme a perdu son bras dans un alligator devant un bar à Port Charlotte, en Floride Crédit : NBC2

L’attaque s’est produite devant le bar Banditos vers 1h45 du matin Crédit : CLIN D’ŒIL

L’alligator a finalement été capturé par des agents de la faune Crédit : NBC2

Manny Hidalgo était à l’intérieur du bar lorsqu’il a entendu les cris près de l’eau et est sorti pour aller enquêter.

« Il criait et nageait vers le rivage », a déclaré Hidalgo au Daily Sun, décrivant comment il est entré dans les eaux infestées d’alligators pour sauver l’homme de l’animal de 10 pieds.

« J’ai couru et je l’ai traîné sur le sable. J’avais peur de m’approcher de l’eau parce qu’il faisait noir. »

Il a dit qu’il était encore sous le choc de la rencontre, admettant qu’il était terrifié lorsqu’il est entré dans l’eau.

« C’était un gars assez grand. Je ne sais pas comment j’ai fait. Je suppose que mon adrénaline est montée… Je ne sais pas si c’était une maman alligator essayant de sauver son jeune, ou un papa alligator essayant de nourrir sa famille… mais le gars a eu beaucoup de chance. »

L’homme a été transporté à l’hôpital Gulf Coast par hélicoptère mais son bras n’a pas pu être sauvé et a finalement été amputé, a déclaré Todd Dunn, porte-parole de Charlotte County Fire and EMS.

Mark Christenson, qui vit dans la région depuis des années, a déclaré que ce n’est pas un secret que des alligators se trouvent dans l’eau.

« Nous avons vu des alligators ici, et nous les entendons croasser », a-t-il déclaré à WINK News. « Il y a un tas de queues de chat et de roseaux à l’arrière qui sont délabrés. Et cela signifie des alligators. Donc il y a un grand garçon ici depuis un moment. »

Ron Williams a déclaré au point de vente qu’il était au Banditos Bar vers 1 h 45, juste avant sa fermeture.

« Nous avons entendu des cris. Il se trouve que je suis sorti sur le porche. À peu près au même moment et juste un groupe de personnes est venu en courant dans la panique, vous pouvez le voir sur leur visage et a dit, quelqu’un s’est fait arracher le bras. , » il a dit.

« Et nous essayons de comprendre ce qu’il faut faire pour l’aider, mais apparemment, ils l’ont déjà sorti de l’eau et ont appelé à l’aide. Et ils se sont présentés assez rapidement et l’ont fait sortir. L’ont emmené quelque part et l’ont apparemment évacué. «

Un trappeur a pu capturer l’alligator de la propriété, ont déclaré des responsables de la faune.

« L’objectif de SNAP est de lutter de manière proactive contre les menaces d’alligators dans les zones développées, tout en conservant les alligators dans les zones où ils se trouvent naturellement », a déclaré la porte-parole de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, Hailee Seely, dans un communiqué de presse.

« SNAP utilise des trappeurs d’alligators nuisibles sous contrat dans tout l’État pour éliminer les alligators soupçonnés de constituer une menace pour les personnes, les animaux domestiques ou les biens. »

