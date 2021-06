Un alligator mord la tête d’un homme alors qu’il nage à la recherche de dents de requin, laissant d’horribles blessures, dont 34 agrafes

Un PLONGEUR a eu la chance de s’échapper dimanche après qu’un alligator lui a mordu la tête alors qu’il cherchait des dents de requin dans une rivière, le laissant avec d’horribles blessures qui ont nécessité 34 agrafes.

Jeffrey Heim, 25 ans, a déclaré qu’il n’avait « pas le temps de se défendre » lorsqu’il a soudainement été confronté à l’animal qui l’a attaqué si violemment qu’il a cru avoir été heurté par un bateau se déplaçant rapidement.

Jeffrey Heim, 25 ans, a raconté sa terrifiante expérience

Heim a dû subir 34 points de suture et a une fracture mineure du crâne

Heim ne portait que des vêtements de plongée alors qu’il cherchait des dents de mégalodon dans la rivière Myakka en Floride avant d’être attaqué par derrière par l’alligator femelle de neuf pieds de long, rapporte la WFLA.

« J’adore être au fond de cette rivière, c’est un boneyard là-bas », a déclaré l’entraîneur personnel à Fox 35, ajoutant qu’il n’était dans l’eau que depuis une minute lorsqu’il a été attaqué.

«Je suis venu et je suis juste sidéré par ce qui ressemblait à une hélice, comme un bateau allant à 50 mph. Cela m’a tiré vers le bas sans mon masque.

« Vous ne comprenez jamais le pouvoir d’un animal sauvage comme ça jusqu’à ce que vous soyez dans sa gueule. »

Le plongeur était dans la rivière Myakka en Floride

Heim a déclaré qu'il pouvait dire que les ambulanciers paramédicaux étaient inquiets alors qu'il était transporté d'urgence à l'hôpital

Heim a déclaré que l’alligator s’était mordu la tête deux fois, le laissant avec un crâne fracturé, mais il a utilisé sa main pour protéger une grande partie de son visage.

« Je pense que ma main a peut-être protégé mon visage parce que j’ai eu une blessure par piqûre en haut et une blessure par piqûre en bas, mais c’est arrivé si vite qu’il n’y avait aucun moyen que je puisse me défendre », a-t-il déclaré.

«Nous nous sommes juste regardés et je ne me suis pas agité parce que cela aurait simplement déclenché encore plus son instinct de proie.

« J’étais calme, Dieu merci, alors maintenant je sais comment je réagis dans une situation comme celle-là. »

Le plongeur chanceux a déclaré que pour une raison quelconque, l’alligator s’était désintéressé de lui et avait nagé à quatre pieds de distance.

Heim a déclaré qu’il avait commencé à reculer lentement jusqu’à ce qu’il puisse se rendre au rivage.

«Je viens d’apprendre en traitant avec les requins, vous ne voulez pas agir comme une proie, donc vous ne voulez pas aller trop vite. Alors, j’ai commencé à m’éloigner lentement », a-t-il expliqué.

Heim a pris le blâme d'être sur le territoire de l'alligator

L'entraîneur personnel a échappé à l'attaque sans lésion cérébrale

De retour sur la terre ferme, Heim a trouvé quatre personnes qui ont pu appeler le 911 et il a été emmené à l’hôpital.

Il a dit qu’il avait du mal à rester conscient dans l’ambulance et pouvait dire que les ambulanciers étaient inquiets.

« C’est très effrayant quand vous demandez à quelqu’un : ‘Est-ce que ça va aller ?’ et ils hésitent », a-t-il déclaré.

« Et ils vous rassurent simplement et vous pouvez l’entendre dans leur voix que c’est pire que ce qu’ils vous disent. C’est effrayant. »

Heim s’est retrouvé avec une fracture mineure du crâne, 34 points de suture à la tête et des blessures par perforation aux mains, mais les médecins lui ont dit qu’il n’avait miraculeusement subi aucune lésion cérébrale lors de l’attaque.

Le joueur de 25 ans pense maintenant avoir appris sa leçon après la rencontre.

« Votre vie vaut plus que n’importe quelle dent de requin ou quoi que ce soit pour vous, tout ce que vous aimez », a-t-il déclaré.

Heim cherchait des dents de requin au fond de la rivière

« J’ai de la chance qu’il n’y ait pas de mort », a ajouté Heim.

« J’ai de la chance qu’il n’ait pas eu un bras, ou une main, ou mon visage, ou mon cou, ou ma jambe, ou littéralement n’importe où ailleurs. »

«Je pense qu’il m’a frappé au bon endroit. Quelqu’un veillait.

Il prétend également qu’il avait tort de se trouver sur le territoire de l’alligator.

« Je n’ai pas pesé le risque par rapport aux récompenses », a déclaré Heim.

« Techniquement, c’est la saison des amours des alligators, donc c’était probablement une femelle qui protégeait ses œufs. »

Le Florida Fish and Wildlife Committee poursuit la chasse à l’alligator et les efforts de piégeage se poursuivent.

« La réponse de FWC aux incidents de morsure d’alligator est de retirer l’alligator impliqué », a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Les experts de la faune du FWC utilisent des méthodes solides et ne prennent que les alligators nécessaires pour résoudre le risque pour la sécurité publique.

« Une analyse est menée pour s’assurer que l’alligator responsable a été retiré. »