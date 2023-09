Un alligator de « soutien émotionnel » s’est vu refuser l’entrée dans un stade de baseball | Actualités américaines

Un alligator de « soutien émotionnel » s’est vu refuser l’entrée dans un stade de baseball, selon son propriétaire.

Joie Henney a emmené Wally l’alligator au domicile des Phillies de Philadelphie avant leur match contre Pittsburgh mercredi, à la grande surprise des spectateurs.

Wally – ou WallyGator – est considéré comme un animal de soutien et compte des dizaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux, où on le voit souvent se faire prendre dans ses bras ou s’embrasser.

Wally l’alligator est étreint et embrassé par les gens. Photo : wallygatornjoie/Instagram





S’adressant à Sky News, M. Henney a déclaré qu’ils n’étaient pas allés voir le match mais qu’ils devaient rencontrer les joueurs – mais au moment où ils sont arrivés, l’équipe était occupée à s’échauffer.

« Ce n’était pas grave », a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils avaient simplement fait demi-tour et étaient rentrés chez eux.

« Nous allions entrer en bas [the stadium]mais ils s’entraînaient pour le match et ne pouvaient pas recevoir de visiteurs. »

« Ils vont nous contacter avant de disputer leur prochain match », a-t-il affirmé. « Bientôt, les joueurs pourront le rencontrer. »

La politique du Citizens Bank Park concernant les animaux de soutien est publiée sur le site officiel des Phillies.

Il précise : « Les chiens-guides, les animaux d’assistance ou les animaux d’assistance en formation sont les bienvenus. Tous les autres animaux sont interdits. »

M. Henney, qui sauve des reptiles, a déclaré avoir rencontré Wally pour la première fois après que son ami l’ait capturé en Floride et l’ait déposé « pour plaisanter » en septembre 2015.

« Mais la blague est sur lui maintenant », a-t-il déclaré.

Wally ne mordra jamais et personne ne sait pourquoi, dit-il, et même sa nourriture doit être morte et lui être remise.

Depuis, il a aidé M. Henney à traverser sa dépression, qui prétend être un animal de soutien.

« Il a beaucoup d’attention des gens, il est célèbre pour ses câlins et ses baisers. »