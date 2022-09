Un alligator de 12 pieds de long prend une journée de congé au zoo et nage dans le parc aquatique de l’Illinois

Un parc aquatique de l’Illinois a autorisé un zoo à laisser son résident de longue date, un alligator, faire une excursion dans le parc. Cela a été fait pour marquer la fin de la saison estivale et l’alligator a été le dernier à visiter le parc aquatique. Le zoo de Scovill s’est rendu sur sa page Facebook officielle pour partager la nouvelle en ligne avec une vidéo de la courte excursion de la créature.

Le clip est maintenant devenu viral sur diverses plateformes sociales. Le zoo américain a présenté l’alligator ‘G’ comme son résident de longue date qui a récemment eu l’occasion de visiter Splash Cove. L’alligator, qui mesure environ 12 pieds de long et pèse environ 300 livres, aurait 39 ans.

Dans le message, le zoo a informé que G ne s’était jamais aventuré hors de l’enceinte étroite de son habitat. En plus de cela, l’alligator n’a jamais été immergé dans plus de quelques pieds d’eau auparavant.

Les gardiens de G ont souhaité qu’il ait plus d’expériences pour enrichir la vie de la créature et c’est pourquoi le plan de lui faire nager dans l’eau du parc a été organisé. Tout en partageant la vidéo, le zoo a écrit: “Rencontrez ‘G’, un résident de longue date de notre bien-aimé zoo de Scovill.

Il a récemment eu l’occasion de faire une excursion d’une journée à Splash Cove pour visiter la rivière paresseuse ! G a 39 ans, pèse 300 livres et mesure 12 pieds. G ne s’est jamais aventuré trop loin de son enclos et n’a certainement jamais été immergé dans plus de quelques pieds d’eau auparavant. Ses gardiens dévoués ont cherché des moyens d’enrichir la vie de G et de lui offrir plus d’expériences, alors ils l’ont emmené nager !

Les gardiens du zoo ont déclaré que l’alligator de 12 pieds de long adorait l’excursion et cela leur a été clairement indiqué lorsqu’il a refusé de quitter le parc. Finalement, G est sorti de l’eau et a profité du soleil sur le pont en béton pendant un bref instant avant d’être ramené en toute sécurité dans l’habitat du zoo. Le zoo a poursuivi: «Il aimait se rafraîchir sur ses compétences en natation, flotter dans le courant de la rivière et nous faire savoir qu’il a apprécié son voyage à la rivière paresseuse en refusant de partir. G a finalement décidé de sortir, puis de se prélasser au soleil sur la terrasse en béton pendant quelques minutes avant de s’aventurer en toute sécurité chez lui au zoo de Scovill. Nous sommes à peu près sûrs qu’il avait un grand sourire d’alligator et qu’il aimait la vie le jour de ses vacances.

La vidéo de la journée de G fait également le tour de Twitter et a reçu plus de 1,5 million de vues sur le site de micro-blogging. Un barrage d’amoureux des animaux a répondu au clip, et tandis que certains ont apprécié le geste du zoo, beaucoup ont demandé la libération de la créature dans la nature.

La fermeture d’un parc aquatique pour la saison permet à un alligator résident de longue date d’un zoo voisin de faire une excursion dans sa rivière paresseuse 😭 pic.twitter.com/C2UkIPkr0n – Gators Quotidien 🐊 (@GatorsDaily) 26 septembre 2022

Un autre a écrit : « Relâchez la pauvre chose dans la nature ! Cela semble être une bonne chose à faire, mais ce n’est en fait pas le cas. Cette piscine n’est pas sa maison, il ne se soucie pas des vacances sur la rivière paresseuse. Nous, les humains, devons arrêter de projeter nos sentiments et nos comportements sur les animaux sauvages.

Les gardiens du zoo prévoient de faire de la journée de G une affaire annuelle à la fin de l’été.

