Un allié russe révèle son rôle dans l’empire du whisky de McGregor

Artem Lobov affirme qu’il a été crucial pour aider Conor McGregor à établir sa marque de whisky

Le succès de l’entreprise de whisky de Conor McGregor a joué un rôle important dans le fait que l’ancien champion irlandais de l’UFC figure régulièrement parmi les superstars les mieux payées du sport – mais rien de tout cela ne serait arrivé sans l’aide d’Artem Lobov, a révélé le ‘Russian Hammer’.

McGregor a lancé son mélange Proper No. Twelve de whisky irlandais en 2018, une boisson qui porte le nom de la banlieue de Dublin dans laquelle il a grandi et qui est immédiatement devenue une pièce maîtresse de l’empire financier de la star du MMA – en particulier après que lui et ses partenaires commerciaux ont vendu leur contrôle participation pour un montant de 600 millions de dollars l’an dernier.

Et s’adressant à talkSPORT, l’ancien combattant de l’UFC Lobov – qui vit et s’entraîne à Dublin – a déclaré qu’il avait joué un rôle clé en aidant McGregor à établir la marque à succès.

“Quelques personnes le savent, mais c’était en fait mon idée. C’est moi qui ai eu l’idée de faire un whisky pour Conor», a expliqué Lobov.

“Après la seconde [Nate] Diaz combat, moi et Conor étions dans la salle de gym et nous parlions un jour et il me dit, ‘Artem, Thor, – ‘La Montagne’ de Game of Thrones – je lui parlais, et il m’a proposé [an opportunity] faire ma propre vodka.

“Il a dit qu’il en faisait un en Islande et maintenant il m’offre la chance d’en faire un aussi. Ça a l’air d’être une bonne affaire, qu’en pensez-vous ?”

Par coïncidence, Lobov, titulaire d’une maîtrise en finance, avait étudié le marché du whisky en Irlande dans le cadre d’une présentation et avait rapidement déclaré à McGregor qu’il y avait un large fossé dans le pays pour la création d’une nouvelle société de whisky.

“Je lui ai dit avant même que vous ne cherchiez plus loin, “voici ce que je sais sur le whisky irlandais”. Je lui ai parlé de ma présentation du collège. Je lui ai parlé de la domination du whisky irlandais et de tout ça. Il m’a dit : « Va-t’en et vois quel marché tu peux conclure » et j’ai continué mon chemin.”

Lobov a ajouté qu’il avait acquis des contacts dans l’industrie alors qu’il travaillait dans un hôtel de Dublin avant que sa carrière dans les arts martiaux mixtes ne décolle – quelque chose qui, selon lui, était crucial pour ses connaissances sur le sujet.

“Heureusement pour moi, quand j’étudiais à l’université, je travaillais au bar de l’hôtel Radisson et j’avais un ami qui travaillait au bar avec moi.,” il expliqua.

“Nous n’étions que deux enfants de 18 ans. Évidemment, je suis parti et j’ai fait mon propre truc, mais Ivan est resté travailler dans l’hôtellerie et a gravi les échelons pour devenir directeur général d’un hôtel.

“Il m’a mis en contact avec un homme du nom de Niall de Classic Drinks, l’une des principales sociétés de distribution de boissons en Irlande. Niall a eu la gentillesse de me rencontrer, au Radisson en fait, et il a été très généreux avec ses informations.

“Une fois que j’ai eu cette information, j’ai continué et j’ai rencontré toutes les différentes distilleries de whisky. J’ai appelé certains et rencontré certains en personne. J’ai fait mes recherches et j’ai conclu une belle affaire.”

Une fois que Lobov a analysé les faits et les chiffres, il était sûr d’avoir trouvé une opportunité commerciale extrêmement viable – et il l’a rapidement présentée à la fois à McGregor et à son manager, Audie Attar de Paradigm Sports Management.

“Une fois que l’accord était prêt, je suis allé voir Conor et j’ai dit : ‘Conor, j’ai l’accord prêt pour toi. Cela va être un accord d’un milliard de dollars, pas de gâchis ici. Je ne sais pas s’il m’a pris au sérieux ou pas à l’époque avec le milliard de dollars“, a déclaré Lobov.

“J’ai présenté Audie [Attar] et le reste du paradigme [Sports Management] équipe à mon accord et toutes les personnes avec qui je travaillais déjà, puis nous nous sommes lancés.

“Nous avons continué à travailler dessus et comme vous pouvez le voir, ce fut un énorme succès. Je suis vraiment heureux de voir ça et je suis vraiment heureux d’en faire partie.”

Mais étant donné les millions que son entreprise de whisky a ajoutés à son compte bancaire, on aurait pu s’attendre à ce que McGregor remplisse un peu les poches de Lobov – surtout après la grosse vente de l’année dernière.

Mais le marteau russe n’accepterait pas un sou de l’un des athlètes les plus riches du monde.

“Conor m’a proposé 1 million de dollars mais j’ai refusé, je ne l’ai pas accepté,” il expliqua.

“Vous savez, tout au long de ma carrière, chaque fois que j’ai aidé Conor avec des camps, il a proposé de me payer pour ces camps, mais je n’ai jamais accepté d’argent de sa part.

“J’ai dit, ‘nous avons toujours été amis et nous nous sommes entraidés. Je ne t’ai jamais payé pour mes camps donc je n’accepterai pas non plus d’argent de ta part pour mes camps.‘”

Lobov a promis que plus de détails seraient révélés dans son autobiographie sur laquelle il travaille depuis qu’il a pris sa retraite des sports de combat peu de temps après avoir été vaincu par l’Ukrainien Denys Berinchyk lors d’un concours de boxe à mains nues en 2021.

Il a combattu à l’UFC à sept reprises et était également connu pour avoir battu l’ancien champion du monde Paulie Malignaggi lors d’un match de boxe à mains nues en 2019.

