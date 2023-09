Un allié louche ? Le Qatar accusé de soutenir le terrorisme

Erick Stakelbeck

WASHINGTON — Onze milliards de dollars d’armement américain avancé : hélicoptères Apache, batteries de missiles Patriot, missiles antichar — tout cela pour une petite nation musulmane du golfe Persique qu’on peut à peine trouver sur une carte. Le Qatar n’est peut-être pas un nom familier pour la plupart des Américains, mais comme le montre l’énorme contrat d’armement de cet été, les Qataris comptent parmi les alliés les plus proches de l’administration Obama au Moyen-Orient. Pourtant, le Qatar fait l’objet de vives critiques de la part de pays voisins comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis : eux et l’Égypte ont rompu leurs relations avec le petit royaume parce qu’il soutient les Frères musulmans. Une cohorte du Hamas ? Un responsable israélien a même qualifié le Qatar de « plus grand bailleur de fonds du terrorisme au monde », grâce à son alliance étroite avec le Hamas. « Le Qatar soutient le Hamas de trois manières », a expliqué Lori Plotkin-Boghardt, chercheuse au Washington Institute. « La première est financière : le Qatar fournit au Hamas des centaines de millions de dollars. » « Le numéro deux est politique », a-t-elle poursuivi. « Le dirigeant du Qatar a été le premier ressortissant d’un État arabe à se rendre à Gaza, dirigé par le Hamas, en 2012. » « Et la troisième manière dont il soutient le Hamas, nous pouvons le dire, est physiquement : le Qatar est l’hôte et le foyer des dirigeants politiques du Hamas », a-t-elle déclaré. Dans un discours devant l’Assemblée générale de l’ONU, l’émir du Qatar a appelé les gouvernements du monde entier à ignorer les responsables israéliens, accusant l’État juif de « crimes de guerre » lors de sa récente opération contre le Hamas à Gaza. « Le Qatar a promis, au cours de la dernière décennie, plus d’un demi-milliard de dollars aux gouvernements du Hamas, aux projets d’infrastructure du Hamas et aux loyalistes du Hamas dans la bande de Gaza », a déclaré David Weinberg, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties. dit. Weinberg a déclaré à CBN News que les responsables américains avaient remarqué les relations chaleureuses du Qatar avec le Hamas. « Nous avons récemment vu des déclarations publiques de Mike Rogers, président de la commission Intel à la Chambre, ainsi que du président de la commission des Affaires étrangères de la Chambre, Ed Royce – tous deux soulevant des inquiétudes quant au bilan du Qatar à cet égard », a déclaré Weinberg. Certains expliquent ce qu’il faut faire En juillet, le représentant Peter Roskam, R-Ill., a envoyé une lettre aux responsables de l’administration Obama les exhortant à mettre fin à leur alliance étroite avec le Qatar. « C’est un fait incontestable que le Qatar est devenu le principal sponsor du Hamas, une organisation terroriste internationalement reconnue et engagée dans la destruction d’Israël », a écrit Roskam. « L’administration Obama doit expliquer sous nos yeux son partenariat de travail avec un pays qui finance si effrontément le terrorisme. » Lors de la récente guerre entre Israël et le Hamas, le secrétaire d’État John Kerry a suscité de vives critiques pour avoir présenté le Qatar comme un intermédiaire honnête susceptible d’aider à négocier un cessez-le-feu entre les deux parties, malgré le soutien ouvert du Qatar au Hamas. « C’était l’occasion pour le Qatar de briller sur la scène internationale pendant que le monde suivait ces négociations », a déclaré Plotkin-Boghardt à CBN News. « Et le Qatar s’est montré comme un partisan du Hamas plutôt que comme un médiateur efficace. » L’administration Obama avait déjà utilisé le Qatar comme médiateur, plus récemment pour obtenir la libération du sergent de l’armée américaine. Bowe Bergdahl des talibans plus tôt cette année. Les talibans ont même un bureau à Doha, la capitale qatarienne. Al Jazeera aussi. Le réseau controversé, accusé d’être anti-américain et de porte-parole des islamistes radicaux, est basé au Qatar. « La relation est extraordinairement étroite », a déclaré Weinberg. « Pendant de nombreuses années, le gouvernement qatari a subventionné Al Jazeera. » Financer ISIS ? L’accusation la plus explosive contre le Qatar est qu’il a aidé à financer des jihadistes en Syrie, notamment l’EI et le front al-Nosra, lié à Al-Qaïda, deux groupes ciblés par les frappes aériennes américaines. Le gouvernement qatari le dément catégoriquement. Mais un haut responsable du département du Trésor a déclaré en mars dernier que de riches donateurs privés vivant au Qatar avaient envoyé des fonds aux jihadistes. Le responsable a qualifié le Qatar d’environnement « permissif » pour la collecte de fonds terroristes. Mais avec les Qataris impliqués dans la lutte contre l’EI et le Qatar abritant une importante base aérienne américaine, il ne faut pas s’attendre à un changement dans les relations de si tôt. « Cette relation stratégique semble l’emporter sur presque tout ce qui est difficile dans cette relation », a déclaré Plotkin-Boghardt.